RUGBY. TRANSFERT. Pro D2. L'ancien Tricolore Yann David va-t-il rebondir au Biarritz Olympique ?

Selon le média Sud-Ouest, le centre Yann David serait en contacts avec le Biarritz Olympique. À 35 ans, l'ex-joueur de Castres, Toulouse et Bourgoin chercherait un ultime challenge et la Pro D2 pourrait bien être sa destination. Bien que rien ne soit encore signé, des discussions entre les deux parties auraient bien eu lieu. Yann David a cependant tenu à clarifier les choses dans un récent post sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il n'est engagé nulle part et qu'il n'a rien signé noir sur blanc. TRANSFERTS. PROD2. 145kg, Yann David, 15 arrivées : l'US Dax annonce du LOURD dans son recrutement

Trop de rumeurs et de bruits qui courent à mon égard. Je vois, lis et entends beaucoup de choses. Je remets simplement les choses au clair. À l'heure actuelle, je ne suis pas engagé et n'ai rien signé, où que ce soit. ll y a certes des discussions sérieuses, mais tant que je n'ai rien signé personnellement noir sur blanc, personne n'est en droit de me rattacher à quelconque appartenance.

Le trois-quarts centre aurait souhaité poursuivre son aventure à Bayonne, mais le club a décidé de ne pas renouveler son contrat. Ayant remporté le Top 14 à deux reprises avec le Stade Toulousain en 2011 et 2012, ainsi que la Coupe d'Europe en 2010, Yann David est un joueur d'expérience. Il a également été sacré champion de Pro D2 avec Bayonne en 2022. Pisté par d'autres clubs tels que Vannes et Dax, Yann David n'a pour l'instant confirmé aucun engagement. Reste à savoir si le Biarritz Olympique sera la prochaine étape de sa carrière. Joueur puissant, son gabarit et son expérience feraient de lui un joueur important dans l'effectif du BO. RUGBY. TRANSFERT. Haouas au BO avec Jonathan Joseph et Rhys Webb ? Le recrutement WTF de Biarritz