PROD2 : Invraisemblable : mais pourquoi Carcassonne a été viré de sa pelouse par un huissier ?

L'US Carcassonne a subi une mauvaise surprise la semaine dernière, en étant sortie du terrain d'honneur Albert Domec. Quand pas grand chose ne va...

Ah les difficultés de la cohabitation... Comme dans de nombreux cas sportifs où la ville détient le stade où joue l'équipe locale, la logistique n'est pas toujours si facile. Sauf que quand cela arrive au niveau professionnel, cela peut poser quelques difficultés pour travailler aussi bien que les autres. On sait par exemple que le club de Rennes n'a pas pu s'entraîner ni disputer ses premiers matchs de la saison à domicile pour des travaux effectués dans son antre du Commandant Bourgoin, en Nationale 1. Plus haut, à Carcassonne, le désaccord est même allé plus loin. Jeudi dernier, alors que l'USC est tranquillement venue répéter ses gammes à Albert Domec la veille de son match face à Carcassonne, un huissier et l'adjoint des sports de La Cité débarquent et font interrompre la séance, en sommant tout l'encadrement et les joueurs audois de quitter la nouvelle pelouse.

Du côté de Christian Labit, on accepte la décision par "respect pour le club" mais on ne comprend pas : une autorisation de s'entraîner sur ce même écrin à raison de 3h par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi, lui aurait été attribuée. En face, le son de cloche diverge évidemment et l'on assure que le terrain d'entraînement construit également par la ville et l'argent du contribuable, il y a peu, suffit largement. D'autant qu'il a coûté 400 000 euros, auxquels se sont ajoutés les 500 000 de la pose d'une toute nouvelle pelouse sur le terrain d'honneur et qu'il serait dommageable de l'abîmer, lance la mairie...

Des arguments qui se tiennent, mais qui empêchent le club jaune et noir de travailler correctement, affirme le manager Christian Labit. D'autant qu'il n'en démord pas : "si l'on part sur une base de travail pour me dire au final qu'il n'y en n'a pas, cela devient compliqué", poursuivait-il pour l'Indépendant. Est-ce pour cela que l'US Carcassonne flirte actuellement avec la zone rouge, après 8 journées. Probablement pas. "Mais si les infrastructures ne font pas gagner les matchs, conclut l'ancien 3ème ligne, elles permettent néanmoins d'éviter d'en perdre." Ambiance.