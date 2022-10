PROD2. Confiance, leadership, finisseurs : pourquoi le SU Agen marche sur l'eau en ce moment ?

La victoire bonifiée sur la pelouse du Stade Montois a confirmé la bonne dynamique d'Agen, qui monte en puissance. Mais où s'arrêteront les gars d'Armandie ?

Est-ce le retour du grand SUA, en ProD2 du moins ? Une équipe qui, au nom de son statut, de ses ambitions et de son effectif, se doit d'occuper les premières places de l'antichambre du Top 14, au bas mot. Pour l'heure et notamment grâce à sa victoire bonifiée ce jeudi soir sur la pelouse de l'un des ogres de ce championnat, Mont-de-Marsan, c'est ce que fait le club lot-et-garonnais. Après 8 journées et cette victoire à 5 points hier soir, Agen caracole en effet provisoirement en tête de la deuxième division - avec 25 points - en attendant les résultats du week-end d'Oyonnax et Colomiers. La lumière après l'obscurité du premier bloc de la saison, qui pose une intrigante question : comment une équipe qui enchaînait 3 défaites consécutives il y a un mois peut en avoir collé 30 sur la pelouse du dernier finaliste de ProD2, ce 20 octobre ?

VIDEO. Inarrêtable, Agen colle une petite fessée à Mont-de-Marsan et prend la tête de la Pro D2 !

Voilà une réponse à plusieurs facteurs. D'abord celui de la confiance collective bien sûr, vecteur peut-être plus majeur encore à ce sport que dans les autres. Parce que le rugby partage cette importance de dynamique de groupe dans sa chair. Ensuite parce qu'à Agen, le caractère est revenu. Alors qu'il a cette fois disposé du temps nécessaire pour imprégner sa définitive patte sur ses joueurs à l'intersaison, le manager Bernard Goutta a su insuffler quelque chose de nouveau depuis le début de l'exercice, en l'occurrence son état d'esprit de meneur d'hommes. Chose dont il avait déjà posé les premières pierres depuis sa prise de fonction en milieu de saison dernière.

Bernard Goutta, l'âme des grands managers

Reste qu'après le temps de la maturation, celui de la compréhension aussi, les hommes du 47 semblent habités par un tout autre état d'esprit cette année, amplifié par la dynamique collective qui s'installe depuis que les victoires s'enchaînent. "À l'image d'un Christophe Urios en Top 14, j'ai le sentiment que Goutta est de cette trempe des grands entraîneurs capables de galvaniser leurs troupes", nous glissait une source proche du club ce jour. Lucide, pragmatique et surtout capable de tirer le meilleur de ses joueurs, l'ancien 3ème ligne semble en mesure d'emmener le SUA loin, cette saison. D'autant qu'à l'heure d'écrire ces lignes, la qualité de l'effectif, sa profondeur et la présence de leaders affirmés, confortent ce sentiment qui émane du côté d'Armandie, en ce moment.

Soyez-en sûrs, des garçons comme Antoine Erbani où Malik Hamadache amènent une sacrée touche d'expérience et de savoir-faire dans un championnat aussi rude que celui qu'est la ProD2. Quant à la paire Ramoka - Belan au centre, où au puissant numéro 8 tongien Fotu Lokotui par exemple, ils sont un vrai gage de réussite à ce niveau-là et le démontrent à chaque sortie. Sans évoquer les ailes gagnantes du SUA, où le Fidjien Railevu et le champion du monde U20 Iban Etcheverry affichent une forme éclatante sur leurs dernières sorties. De si bon augure avant de recevoir Vannes la semaine prochaine, un autre prétendant aux demi-finales cette année...