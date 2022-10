VIDEO. Inarrêtable, Agen colle une petite fessée à Mont-de-Marsan et prend la tête de la Pro D2 !

Ce jeudi soir, en ouverture de la 8e journée de Pro D2, Agen a dominé Mont-de-Marsan sur sa pelouse. Le SUA a décroché le bonus offensif.

Qui arrêtera Agen ? Après Rouen, Aurillac et Biarritz, le SUA a dominé Mont-de-Marsan ce jeudi soir en ouverture de la 8e journée de Pro D2. Une troisième victoire de rang à l'extérieur, qui plus est chez un prétendant aux phases finales, qui a de quoi impressionner. Surtout quand on voit le score final, 11 à 33. Les visiteurs ont infligé aux Montois leur première défaite à la maison depuis avril 2021. C'est dire la performance. "Battus dans tous les compartiments du jeu par des Agenais en pleine confiance", écrit Sud Ouest à propos des locaux. Sur le pré de Boniface, on a vu qu'Agen avec un essai dès l'entame de Lamoulie. Une fois de plus, les joueurs de Patrick Milhet ont manqué le début de rencontre. Et si Willie du Plessis a permis de maintenir Mont-de-Marsan à hauteur, la réalisation de Iban Etcheverry et le pied de Lagarde ont permis au SUA de faire un premier break.

A l'heure de jeu, rien n'était cependant décidé. Laousse-Azpiazu ayant ramené les siens à portée d'un essai transformé (11-18). Mais les visiteurs ont mieux terminé la rencontre. Après une 4e pénalité de Lagarde, ils ont exploité une bévue de Curtis pour marquer par Railevu. Puis c'est le talonneur Feagai qui a offert le bonus offensif sur un ballon porté dans les arrêts de jeu. Un derby qui a tourné au cauchemar pour Mont-de-Marsan devant près de 8 000 personnes. Tout en maîtrise face au vent en première période, mais aussi avec beaucoup d'envie et de détermination, les Agenais ont réalisé un nouveau coup après Biarritz. Est-ce le retour d'Agen au premier plan ?