RUGBY. PROD2. Incroyable mais vrai : on a trouvé le sosie d'Ange Capuozzo... à Grenoble !

Comme son père et son frère avant lui, Hugo Trouilloud s'éclate sous les couleurs du FCG. En 15, grâce au départ de Capuozzo, à qui il ressemble étrangement...

Si l'on vous dit Grenoble, visage poupon, coupe à l'italienne et physique un peu frêle, vous pensez ? Ange Capuozzo, certainement. Et pourtant ce n'est pas de lui que l'on vous cause ici, mais plutôt de son sosie. Coïncidence, le garçon évolue au FCG et s'est justement fait une place dans le groupe professionnel isérois en début de saison grâce au départ vers Toulouse de l'international italien. Et la ressemblance ne s'arrête pas là ! Hugo Trouilloud, 19 ans, porte les mêmes crampons que le nouvel Ange d'Ernest-Wallon lorsqu'il gambadait encore au stade des Alpes, et a surtout le même profil de jeu. Un garçon vif, rapide et plein d'entrain, qui cette saison fait le bonheur du club du 38, leader de ProD2 à l'heure d'écrire ces lignes.

À l'écran, du plan américain au plan général, la ressemblance est si frappante qu'on s'y méprendrait facilement. Et alors que Capuozzo a trouvé ses marques à Toulouse de la plus belle des manières ce week-end, Trouilloud, lui, commence à établir les siennes avec le FCG et s'éclate depuis le début de la saison avec les "grands". Il a d'ailleurs pris part à toutes les rencontres (4) en tant que titulaire, depuis sa première sur le banc face à Béziers, lors de la 1ère journée. Décisif à Agen, incisif face à Aurillac, le nouvel arrière grenoblois attend toujours de débloquer son compteur chez les professionnels. Peut-être lors de la prochaine journée, sur la pelouse de Vannes ? Prémonition ou pas, sachez en tout cas que Capuozzo avait planté son premier essai en ProD2, lors de son 6ème match professionnel...

