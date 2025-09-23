PRO D2. Mehrtens prêt à lever l’ancre ? Skinstad pourrait rester seul maître à bord de l’ASBH

Le tandem de rêve Mehrtens–Skinstad n’aura peut-être pas duré bien longtemps. Rugbyrama révèle que l’ancien All Black pourrait se retirer, laissant son coéquipier sud-africain seul pour gérer.

L’AS Béziers Hérault espérait trouver stabilité et ambition après son rachat par Strangford Capital. À la tête du club, le duo Andrew Mehrtens – Bobby Skinstad incarnait cette nouvelle ère : l’un en ambassadeur charismatique, l’autre en capitaine opérationnel.

Mais selon Rugbyrama, le binôme pourrait bientôt voler en éclats. Andrew Mehrtens, coprésident depuis plusieurs mois, s’apprêterait à se retirer.

Une valse à plusieurs temps

Rarement présent ces derniers temps, happé par d'autres activités professionnelles et personnelles, le Néo-Zélandais laisserait déjà la charge quotidienne du club à Bobby Skinstad. PRO D2. Les dessous du projet Skinstad à Béziers : entre rugby et business pour viser le TOP 14Ce possible départ s’inscrit dans un contexte déjà agité. Départs successifs dans la direction, tensions internes, projets de réorganisation avortés… L’ASBH vit une instabilité chronique.

Skinstad seul à la barre ?

Si Mehrtens se met définitivement en retrait, Skinstad deviendrait le visage unique du projet biterrois. Une lourde responsabilité : porter les ambitions sportives, rassurer les supporters, maintenir la confiance des investisseurs et attirer de nouveaux partenaires.

Strangford Capital a promis une structuration solide et un avenir ambitieux, mais l’équation pourrait être plus complexe si le navire ne repose plus que sur une seule épaule. TRANSFERT. PRO D2. Un manager anglais, un projet à reconstruire : Béziers prêt à tenter le coup ?Entre espoirs d’ascension et incertitudes de gouvernance, l’ASBH se retrouve face à un nouveau défi. Si Mehrtens s’efface, Skinstad devra prouver qu’il peut tenir seul la barre d’un club qui cherche toujours à retrouver son lustre d’antan.