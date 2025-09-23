PRO D2. Mehrtens prêt à lever l’ancre ? Skinstad pourrait rester seul maître à bord de l’ASBH

L’AS Béziers Hérault espérait trouver stabilité et ambition après son rachat par Strangford Capital. À la tête du club, le duo Andrew Mehrtens – Bobby Skinstad incarnait cette nouvelle ère : l’un en ambassadeur charismatique, l’autre en capitaine opérationnel.
Mais selon Rugbyrama, le binôme pourrait bientôt voler en éclats. Andrew Mehrtens, coprésident depuis plusieurs mois, s’apprêterait à se retirer.
Une valse à plusieurs temps
Rarement présent ces derniers temps, happé par d'autres activités professionnelles et personnelles, le Néo-Zélandais laisserait déjà la charge quotidienne du club à Bobby Skinstad.PRO D2. Les dessous du projet Skinstad à Béziers : entre rugby et business pour viser le TOP 14Ce possible départ s’inscrit dans un contexte déjà agité. Départs successifs dans la direction, tensions internes, projets de réorganisation avortés… L’ASBH vit une instabilité chronique.
Skinstad seul à la barre ?
Si Mehrtens se met définitivement en retrait, Skinstad deviendrait le visage unique du projet biterrois. Une lourde responsabilité : porter les ambitions sportives, rassurer les supporters, maintenir la confiance des investisseurs et attirer de nouveaux partenaires.
Strangford Capital a promis une structuration solide et un avenir ambitieux, mais l’équation pourrait être plus complexe si le navire ne repose plus que sur une seule épaule.TRANSFERT. PRO D2. Un manager anglais, un projet à reconstruire : Béziers prêt à tenter le coup ?Entre espoirs d’ascension et incertitudes de gouvernance, l’ASBH se retrouve face à un nouveau défi. Si Mehrtens s’efface, Skinstad devra prouver qu’il peut tenir seul la barre d’un club qui cherche toujours à retrouver son lustre d’antan.
noComment
Où le lecteur découvre une particularité physique et une bien piètre métaphore
" le navire ne repose plus que sur une seule épaule."
Ce qui ne veut rien dire ... ni au sens propre ni au figuré!
AKA
« Victoriae mundis et mundis lacrima . Bon, ça ne veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. »! Plus sérieux, on a le feuilleton BO, celui -ci dure plus longtemps et un garçon a laissé sa vie dans un épisode précédent! Quand les amoureux et autres supporters de ces clubs comprendront que leur gloire passée ne reviendra pas? Que le Brennus n'est pas prêt de défiler Plage des Basques où sur les Allées Paul Riquet? Que tous ces financiers ne sont que des chimères? C'est sans fin: https://www.sudouest.fr/sport/rugby/biarritz-olympique/biarritz-olympique-sterin-bovis-arrosteguy-quels-sont-les-interets-de-chacun-26042459.php
Jak3192
Pour la citation,
afficionado de "Kaamelott" ? 😄
Pour le reste,
- c'est ballot, l'intégralité de l'article est réservé aux abonnés
- c'est qui ce garçon (du BO ?) qui a perdu la vie dans un episode précédent ?
- quant aux strates humaines souhaitant le renouveau intégral dune splendeur passée, là, les nostalgiques en quête d'identité sont toujours sur le pont.
Et c'est pas demain qu'ils dépériront
AKA
Désolé, j’aurais dû me relire!!! Je voulais parler de l’épisode avec Béziers où l’infortuné C Dominici s’était tellement investi corps et âme, qu’un funeste sort l’a rattrapé… Pour l’article, je n’avais que ça sous la main, mais le peux visible laisse entrevoir le panier de crabes