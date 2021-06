PRO D2 - La descente de l'Aviron Bayonnais va-t-elle causer le départ de Yannick Bru ?

Suite à la cruelle relégation de l’Aviron Bayonnais en Pro D2, le manager pourrait décider de quitter le navire.

Toulon, Stade Français et le Stade Toulousain : ces prestigieux succès à l’extérieur ont permis aux Bayonnais de réaliser une belle saison dans le jeu. Pour autant, les ciels et blancs connaîtront tout de même la Pro D2 l’année prochaine. La faute à une bien cruelle défaite lors d’un derby basque d’anthologie. Peut-être le match le plus fou depuis le début de l'ère professionnelle du rugby en France. Cependant, ces résultats ne semblent pas être au goût du manager général de l’Aviron Bayonnais, Yannick Bru. Effectivement selon des propos rapporté par Rugbyrama, le coach semble vouloir “assumer ses responsabilités”.

La relégation du club étant une situation dont il serait, selon lui, en partie responsable en tant que “responsable sportif du projet”. L’homme ouvre alors la porte à un potentiel départ.

La situation du maintien ou non de l’ancien joueur du Stade Toulousain en tant que manager de l’équipe Basque pourrait être éclaircie dans le courant de la semaine selon RMC Sport. L’article évoquant ce potentiel départ donne également la parole au président de l’Aviron Bayonnais, Philippe Tayeb. Ce dernier confirme qu’il y aura du “changement sans bouleversement”. Ce dernier ne veut pas bouleverser l’institution bayonnaise. Il dit notamment : “Il faut garder la stabilité que nous avons trouvée depuis trois ans. Concernant l’effectif, je verrai tous les joueurs lundi et mardi. Il y aura peut-être quatre départs pour sept arrivées, mais pas plus”. La question se pose alors : Yannick Bru, au club depuis 2018, se sent-il capable de repartir de 0 avec cette descente en Pro D2 ?

Pour rappel, son contrat se termine en 2025.