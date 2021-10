Pro D2. En fin de contrat, Yannick Bru pourrait quitter l'Aviron bayonnais

L'ancien entraîneur du XV de France Yannick Bru n'aurait encore pas été prolongé par l'Aviron bayonnais. La tendance serait au départ du technicien.

PRO D2 - La descente de l'Aviron Bayonnais va-t-elle causer le départ de Yannick Bru ?Yannick Bru avait accompagné l'Aviron Bayonnais en Pro D2 après la relégation. Mais son avenir pourrait ne plus s'écrire en bleu et blanc. Le technicien arrive en fin de contrat. Et une prolongation n'a toujours pas été officialisée. Via Sud Ouest, l'ancien entraîneur des avant du XV de France explique qu'il se concentre pour le moment sur les performances de l'équipe avant de penser à son futur. Doit-on comprendre qu'il ne va pas poursuivre l'aventure au Pays basque ? "Le reste, j’y consacrerai de l’énergie autour du mois de décembre, pas avant. Six ou sept mois avant le début de la saison prochaine, je pense que c’est un délai raisonnable pour se projeter, pour préparer les choses. C’est mon point de vue." Pour l'heure, Bayonne réalise un excellent début de saison avec cinq victoires en six matchs. Ses hommes sont les seuls à ne pas avoir encore perdu une rencontre. Classement Pro D2. 33e défaite pour Agen, Bayonne toujours invaincu, Mont-de-Marsan s'incline

On peut donc comprendre qu'il ne veuille pas casser cette dynamique. Mais le fait de ne pas clarifier son avenir ne va-t-il pas au contraire perturber le groupe ? Du côté de la direction et du président Philippe Tayeb, on souhaiterait accélérer les choses et boucler le ddoser avant la fin du mois. Y aurait-il de la friture sur la ligne entre les deux hommes malgré leur amitié vieille de plus de 25 ans ? Selon le quotidien basque, leur relation s'est "distendue. La faute à des divergences de vues." Le projet de l'AB Campus, le recrutement et les objectifs du club sont autant de sujets qui pourraient avoir conduit à cette situation. Tayeb espère une remontrée immédiate et si Bru se consacre pleinement au bon fonctionnement du groupe, il ne semble pour l'heure va voir plus loin que la saison en cours. Selon Sud Ouest, un départ serait dans les cartons.