Classement Pro D2. 33e défaite pour Agen, Bayonne toujours invaincu, Mont-de-Marsan s'incline

La 6e journée de Pro D2 a débouché sur une nouvelle défaite d'Agen face au promu narbonnais. De son côté, Bayonne a dominé Béziers. Le point sur le classement.

Face à Narbonne, Agen devait enfin goûter à la victoire et mettre un terme à la série de 32 défaites de rang. Au lieu de ça, les Agenais ont failli une nouvelle fois sur leur pelouse face au promu. "Je ne sais plus quoi vous dire… La solution, on la cherche sans arrêt. [...] On essaie de tout mettre en place pour que les joueurs puissent s'exprimer librement. Le problème est qu'ils ne s'expriment pas. Ils sont contractés", a commenté Régis Sonnes via Le Figaro après le match. Un revers 15 à 17 marqué par une bagarre et de deux cartons rouges. Le SUA est toujours relégable, mais compte désormais quatre points grâce au bonus défensif. C'est deux de plus que Vannes, lanterne rouge de la Pro D2, suite à son revers à Montauban. L'USM est dans le bon wagon de tête avec Oyonnax qui a fait tomber Mont-de-Marsan pour al première fois de la saison. les Montois restent leaders du championnat devant Colomiers, défait à Nevers. Un seul club est encore invaincu cette saison, Bayonne, qui a dominé l'ASBH. Comme Narbonne Grenoble est allé s'imposer à Rouen tandis que Provence Rugby a battu Carcassonne.

Les résultats de la 6e journée de Pro D2 :

Rouen 16 - 21 Grenoble

Oyonnax 36 -19 Mont-de-Marsan

Aurillac 26 - 12 Bourg-en-Bresse

Agen 15 - 17 Narbonne

Carcassonne 28 - 30 Provence Rugby

Nevers 19 - 17 Colomiers

Montauban 25 - 19 Vannes

Bayonne 20 - 16 Béziers

Le classement de Pro D2 :