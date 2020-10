Top 14 - Bayonne. Djibril Camara officiellement en arrêt, officieusement écarté

L'ailier tricolore Djibril Camara a été reçu par la direction de l'Aviron bayonnais suite à des problèmes de comportement. Il ne devrait plus rejouer cette saison.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Djibril Camara va passer le reste de la saison à soigner ses genoux. Selon Sud Ouest, il a été officiellement mis en arrêt de travail et recevra donc une partie de son salaire via la Sécurité sociale comme l'explique Le Figaro. Camara n'aura porté le maillot bayonnais qu'à 13 reprises. Cette année, il avait joué deux matchs comme titulaire en Top 14. Derrière cette décision se cache cependant celle d'écarter l'ailier tricolore du groupe après des problèmes de comportement. Il aurait reçu deux avertissements pour un retard et une absence à l'entraînement avant ce qui a été rapporté comme une altercation avec l'entraîneur Yannick Bru. Ce débordement de trop pour la direction qui a choisi de se passer de ses services jusqu'à la fin de l'exercice 2020/2021. Des nouveaux problèmes qui interviennent alors que l'ancien joueur du XV de France est aussi en désaccord avec son ancien employeur, le Stade Français, suite à son licenciement pour faute grave.