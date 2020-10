Djibril Camara vs Stade Français : une décision à 1 million d'euros

L'affaire entre Djibril Camara et le Stade Français n'est pas terminée. Licencié, le joueur souhaite obtenir réparation.

L'histoire entre Djibril Camara et le Stade Français s'est très mal terminée après douze années. Licencié pour faute grave par la formation parisienne, l'ailier tricolore l'avait attaquée devant le conseil des prud'hommes pour "rupture abusive de contrat." On lui reproche d'avoir "été injurieux envers le club auprès d’un sponsor" lors d'une garden party à laquelle il serait prétendument arrivé en retard et en état d’ébriété avancée. Par la suite, il aurait eu une altercation avec un coéquipier. Il réfute ces accusations, tout comme son partenaire de club. Qui lui n'a pas été convoqué ni licencié. Après son licenciement, Djibril Camara avait rebondi à Bayonne. Blessé après seulement dix matchs au mois de février, il avait été déclaré forfait pour le reste de la saison. Laquelle n'est jamais allée jusqu'au bout. Cette année, il a joué deux matchs, tous comme titulaire avec l'Aviron.



Ce vendredi, le Midi Olympique nous apprend que Camara réclame 1 million d'euros au Stade Français alors que l'audience opposant les deux parties a eu lieu ce lundi à Paris. Selon lui la faute grave aurait été invoquée par le club pour lui éviter d'avoir à verser des indemnités négociées à l'amiable. Lesquelles comptent désormais dans le calcul du Salary Cap. Ce qui aurait potentiellement entraîné un éventuel dépassement et donc des sanctions. Il faudra attendre janvier 2021 pour connaître la décision du tribunal. Mais le club pourrait aussi faire appel.