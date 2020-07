Premiership - Vers la suspension de la promotion/relégation pendant 4 ans ?

Le système de promotion/relégation pourrait être suspendu pendant quatre ans afin de développer les deux premières divisions et les jeunes joueurs.

Le site anglais inews.co.uk se fait l'écho d'un rapport présenté cette semaine aux clubs de Premiership. De 76 pages, ce document rédigé par l'ancien directeur des Saracens Edward Griffiths a pour principale mesure la suspension du système de promotion/relégation pendant quatre ans. Elle fait partie d'un plan de restructuration des deux premières divisions. Soutenu par les clubs de D2, ce projet vise à établir l'antichambre de l'élite comme le championnat de prédilection pour développer les jeunes joueurs aux dépens des académies des formations de Premiership. Les Saracens, relégués en deuxième division suite à des infractions au salary cap, pourraient donc être les derniers à remonter pendant au moins quatre ans. Au contraire, s'ils venaient à échouer, ils seraient bloqués en D2 jusqu'en 2025. Angleterre - On ne va pas se mentir, les Saracens vont rouler sur la deuxième divisionL'idée ici est de permettre aux deux championnats de développer un modèle durable. Un audit sera conduit chaque année dans tous les clubs des deux premières divisions avant la saison 2025/2026 afin de s'assurer de leur santé financière. Ce plan va cependant nécessiter un apport de la Fédération anglaise de rugby, laquelle fait face à ces difficultés en raison de la crise du Covid-19. Ce pourrait donc être un frein à la mise en place du projet. On estime à plus de 17 millions d'euros son coût pour la première année. En crise, la fédération anglaise de rugby va licencier plus de 100 personnesLe document prévoit également des matchs à domicile entre des clubs de Premiership et des nations du Tier 2 et 3, une coupe nationale à élimination directe, une compétition régionale. Ainsi que la création d'une équipe composée de joueurs issus de deuxième division amenée à partir en tournée en France et en Afrique du Sud. Une idée qui est loin d'être bête sur le papier.