Pourquoi le poste de 2e ligne fait-il partie des mieux payés en TOP 14 ?

Découvrez le classement des postes les mieux payés en TOP 14, et le salaire annuel moyen d'un joueur évoluant dans le championnat de France.

Ils sont souvent moqués par les clichés, mais il semblerait que leur revanche a été prise. D’un point de vue financier ! Le journal L’Equipe se fait l’écho d’une enquête signée Esportif, qui compare les postes les mieux rémunérés dans le rugby professionnel européen. Et surprise : si les ouvreurs sont toujours en tête, les 2es lignes sont juste derrière et devancent désormais les piliers droits.

Une progression logique ? Le poste de 2e ligne est probablement celui qui a le plus évolué ces dernières années. C’est en n°4 et n°5 qu’on retrouve les joueurs les plus grands et les plus lourds, mais le rugby moderne leur demande - en plus des tâches obscures, de la conquête et de la défense - de porter de plus en plus le ballon, d’être de plus en plus mobiles. Et donc, de plus en plus importants sur le terrain.

On le voit d’ailleurs avec le XV de France, où Paul Willemse et Bernard Le Roux ont pris une nouvelle dimension depuis l’arrivée de Fabien Galthié.

Les talonneurs sont les moins bien payés

En Top 14, les 2es lignes sont donc (très) bien payés. Un agent explique à L’Équipe :

Sa valeur s’explique par la rareté génétique des profils combinée au fait que tous les championnats sont à sa recherche. Mécaniquement, la concurrence fait augmenter les tarifs. Par ailleurs, nous sommes sur des garçons que la France forme peu, à l’image des numéros 8 ou les droitiers. Donc la demande explose.

Le journal de citer Eben Etzebeth (RC Toulon), Richie et Rory Arnold (Stade Toulousain), Will Skelton (Stade Rochelais) et Marco Kremer (Stade Français Paris) comme les 2es lignes les mieux payés du Top 14.

En moyenne, les rugbymen évoluant en Top 14 (tous postes confondus) touchent 240 778€ par an, soit environ 20 000€ par mois, sur la saison 2019/2020. Le poste le moins bien payé ? Celui de talonneur. L’an passé, il s’agissait des piliers gauches, quand les 2es lignes étaient devancés par les centres, mais aussi les n°8.

Quels postes ont la plus grande valeur en Top 14 et en Europe ?