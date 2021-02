Pourquoi le jeu au pied fait-il partie du rugby moderne ? La réponse de Dimitri Yachvili.

Dans un entretien accordé au site de France Télévisions, le consultant explique l'importance du jeu au pied dans le rugby moderne.

"Le staff a bien compris que le rugby moderne passe aussi par un jeu au pied précis. Pas pour rendre le ballon à l’adversaire mais pour le récupérer ou pour marquer." Les mots sont signés Dimitri Yachvili, qu'on sait légitime, au moment d'évoquer le jeu au pied. Ils viennent confirmer une tendance amorcée depuis l'arrivée d'un nouveau staff tricolore, et accélérée depuis l'Autumn Nations Cup.

Le jeu au pied fait désormais partie de la stratégie tricolore.

Un jeu au pied poussé et précis : la nouvelle stratégie du XV de France pour le 6 NationsUne mentalité nouvelle, mais logique. Dans un entretien accordé à France Télévisions, le Yach' explique pourquoi le jeu au pied d'occupation est devenu une arme essentielle dans le rugby moderne :

Les défenses sont de mieux en mieux organisées. Avant, on voyait des équipes relancer avec les mains, en se faisant des passes depuis leurs 22 mètres. Maintenant, les équipes se sont rendues compte qu’avec un bon jeu au pied, une bonne pression offensive, on pouvait aussi récupérer le ballon et gagner une vingtaine de mètres. C’est de l’analyse des adversaires tout simplement. Ensuite, il faut avoir le bon geste.

L'ancien demi de mêlée international de citer l'essai de Gaël Fickou contre l'Italie (avec un jeu au pied de Dupont) comme exemple d'un jeu au pied pas forcément opposé au french flair, même si le grand public associe encore ce dernier au jeu à la main...

L'abondance du jeu au pied, fléau du rugby moderne ?