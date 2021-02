Un jeu au pied poussé et précis : la nouvelle stratégie du XV de France pour le 6 Nations.

Brouillons à l'automne dans ce secteur, les Bleus veulent faire du jeu au pied une de leurs forces. Explications.

Stratégie positive, système catastrophe, utilisation excessive… On a tout lu sur le jeu au pied du XV de France lors de la récente Autumn Nations Cup. Souvenez-vous : si les Bleus avaient (enfin) gagné à Murrayfield, ils avaient abusé du pied en laissant le ballon dans le terrain… sans effectuer un gros pressing défensif. Heureusement que ce jour-là, Stuart Hogg n’était pas dans la forme de sa vie.

Reste une certitude : si le système n’était pas assimilé à 100%, la France voulait faire du jeu au pied une véritable arme.

ANALYSE - Le jeu au pied des Bleus face à l'Écosse : stratégie ou catastrophe ?

2021 est là, et la bande à Galthié reste à la recherche d’un premier trophée. Onze ans après, les Bleus peuvent-ils inscrire leur nom au palmarès du 6 Nations ? A entendre Laurent Labit, le jeu au pied sera de toute façon déterminant.

Aujourd’hui, on le voit bien, les défenses sont de plus en plus renforcées, il y a beaucoup de joueurs sur le premier rideau. Il nous laisse des espaces derrière, sur les côtés, ou au fond du terrain. Il faut savoir les utiliser pour mettre la pression sur l’adversaire. Ou les obliger à changer de style de défense. C’est pour ça que je le jeu au pied a une part très importante dans le rugby aujourd’hui. - Labit au micro de la FFR

Pour l’entraîneur de l’attaque tricolore, l’objectif est que “tous les joueurs aient la capacité à jouer au pied, et de grande qualité. Et surtout, de faire comprendre aux joueurs que le jeu au pied est une forme de jeu qu’on doit utiliser.”

Stratégie assumée

Pas de mystère, donc : on devrait voir les Bleus user de quilles cet hiver… en fonction de l’adversaire, ou du cours du match. Il y a quelques semaines, le sélectionneur Fabien Galthié évoquait un jeu au pied déterminant lors de la victoire sur l’Italie. “Cela fait partie de notre organisation. Notre projet de jeu est simple : trouver des espaces derrière le rideau offensif. On a tapé 47 fois, avec un bon ratio : 86% de qualité. Ça suffit pour mettre une équipe dans le sens de la bonne marche".

La stratégie est assumée, donc, et les Tricolores ont d’ailleurs travaillé le secteur du côté de Nice. Labit justifie :

Ce n’est pas quelque chose de naturel chez nous, d’utiliser le jeu au pied. Souvent, par le passé, on s’apercevait que le jeu au pied était utilisé en dernier recours. Souvent quand ce n’est pas la bonne solution, quand on est sous pression. Derrière, on s’exposait au jeu de l’adversaire. L’idée pour nous, c’était de faire comprendre aux joueurs qu’on joue au pied quand on le décide, et que la situation le demande.

Et vous, comprenez-vous l’abondance du jeu au pied dans le rugby moderne ?

L'abondance du jeu au pied, fléau du rugby moderne ?La vidéo de la FFR :

Crédit vidéo : France Rugby