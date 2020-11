ANALYSE - Le jeu au pied des Bleus face à l'Écosse : stratégie ou catastrophe ?

Lors du dernier match face aux Écossais, les Bleus ont abusé du jeu au pied. Mais pas forcément de la bonne manière.

Pour le deuxième, mais premier, match de l'Autumn Nations Cup, le XV de France s'est imposé en Écosse sur le score de 15 à 22. Le match n'a pas emballé les observateurs et amateurs de jeu, mais la victoire est présente. C'est sûrement le plus important quand on sait que les Bleus n'ont pas gagné à Murrayfield depuis bien longtemps, et la dernière défaite lors du Tournoi des 6 Nations 2020 aurait pu faire mal à cette jeune équipe. Mais, pour ne pas réiterer les mêmes erreurs, les Bleus ont décidé de déclarer la guerre aux Écossais. Cependant, malgré la pluie, le jeu au pied français est retombé dans ses travers. Stratégie ? Ou mauvaise application ?

On est en droit de se poser une question : le jeu au pied incessant des Bleus était-il compris dans une stratégie ? Mais avant, quelle était cette stratégie ? L'utilisation du jeu au pied dans le rugby moderne est devenue une arme face à des défenses de plus en plus opaque, une chance de les faire reculer. Ça, personne ne l'apprend. Mais pour avoir un bon jeu au pied, il ne suffit pas de bien taper dans le ballon sinon Tameifuna serait sûrement l'un des meilleurs. Premièrement, il faut que le ballon sorte proprement avec des soutiens défensifs efficaces. Mais la lenteur dans ces phases de jeu permet souvent à la défense de se replacer pour mettre la pression. L'autre point est bien évidemment le point de chute, et c'est là que la stratégie entre en jeu.