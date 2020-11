XV de France - Les leçons de la dernière défaite des Bleus en Ecosse

La dernière rencontre du XV de France face à l'Ecosse n'a pas été à la hauteur de ce groupe. Que s'est-il passé ?

L'Ecosse est le seul match perdu dans cette année 2020 par le XV de France de l'ère Galthié, sur le score de 28 à 17. A Murrayfield, les adversaires de ce dimanche 8 mars 2020 ont été bien trop forts pour les coéquipiers d'Antoine Dupont. Mais faisons un tour d'horizon de ce qui n'a pas marché.

Durant cette partie, la chance n'était pas du côté des Bleus. Dès l'échauffement, Camille Chat se blesse et doit être remplacé par Peato Mauvaka. Derrière, François Cros se voit sortir temporairement par l'arbitre du match après un plaquage dangereux, qui aurait pu lui valoir un rouge. Mais nous ne sommes qu'à la 5e minute. 3 minutes plus tard, Romain Ntamack doit quitter ses coéquipiers sur protocole commotion après un plaquage en fond de terrain. Bien évidemment, n'oublions pas le carton rouge sur Mohamed Haouas à la 37e minute. La mi-temps n'est pas passé que rien ne va plus pour un match international.