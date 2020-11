Pourquoi autant de jeu au pied face à l'Italie ? Gatlhié répond

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a donné les raison du jeu au pied excessif de son équipe face à l'Italie.

Le match des Bleus ce samedi soir face à l'Italie a déçu de nombreux supporters. Si la victoire est là, le jeu au pied incessant des leaders de jeu n'a pas échappé aux observateurs. Il faut dire qu'un nouveau groupe faisait son apparition, avec seulement une semaine de travail en commun pour la plupart. Mais en face, c'était l'Italie et on ne peut pas dire qu'ils posent énormément de problèmes à leurs adversaires depuis quelques années.

En conférence de presse, Fabien Galthié a expliqué que ses joueurs étaient sous pression avec une expérience collective presque inexistante. Rajoutez à cela l'effet de l'équipe première qui éblouit la scène internationale depuis le début de l'année, et vous avez un match peu convaincant : "La première mi-temps a été un peu compliquée, fermée, avec des joueurs qui avaient un peu la pression et peu d’expérience collective. En seconde mi-temps on a modifié deux, trois points, on s’est rapprochés, on a limité le nombre de passes, et on a réussi doucement à prendre le dessus sur les Italiens".

Si le jeu au pied a été très/trop utilisé, le staff du XV de France se félicite de la réussite et de la précision : "Ce qui a marché, ce sont ces cinq essais, ce bonus offensif et un écart de + 31, tout ça c’est très positif. Notre jeu au pied très bon aussi, quelques-uns de nos circuits efficaces". Renvoyer le ballon était donc une stratégie selon Galthié : "Cela fait partie de notre organisation. Notre projet de jeu est simple : trouver des espaces derrière le rideau offensif. On a tapé 47 fois, avec un bon ratio : 86% de qualité. Ça suffit pour mettre une équipe dans le sens de la bonne marche". Cependant, la semaine prochaine, un autre défi attend ces joueurs avec le XV de la Rose qui ne cesse de dérouler son jeu depuis la dernière Coupe du monde. Galthié estime que des points d'améliorations sont à travailler, mais surtout, qu'un événement unique est à jouer : l'Angleterre en finale à Twickenham, chez eux. Le XV de France va donc "se concentrer là-dessus" plus qu'améliorer ce qui a été fait ou pas.