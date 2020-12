Portée par un grand Brice Dulin, La Rochelle noie Montpellier sous des trombes d'eau [VIDEO]

Ce dimanche, les Rochelais ont pris le meilleur sur le MHR (22 à 9) malgré une météo exécrable. Ils terminent donc l'année champion d'automne.

Sur le papier, que cette affiche entre le leader rochelais et le cador présumé Montpellier s'annonçait alléchante ! Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle avait été choisie par les diffuseurs pour lancer cette traditionnelle journée de Boxing Day à 14h. Sur le terrain en revanche, on a très bien compris à en voir la météo avant même le coup d'envoi comment se résumerait ce match. Deux mots en guise d'abrégé qu'on vous donne en mille : UNE PURGE.

Car si la parfaite pelouse hybride de Deflandre ne laissait place à aucune once de boue ce dimanche après-midi, elle était en revanche gorgée d'eau, traversée par les vents violents du bord de l'océan. Pour couronner le tout, le deuxième ligne jaune et noir Will Skelton écopait d'un carton rouge dès la 16ème minute pour une charge à l'épaule dans la tête de Paul Willemse, ce qui n'améliorerait en rien les intentions de jeu des locaux. Ainsi, malgré les dizaines de coups de pied directs en touche et au milieu d'innombrables ballons tombés, La Rochelle prenait le score grâce au pied de West. En face, Montpellier paraissait démuni sous les trombes d'eau malgré sa supériorité numérique, et se faisait même surprendre sur le coup d'envoi de la seconde période. Coup de pied tourbillonnant en zone 3, réception manquée de Reinach, cafouillage de Bouthier : essai de Gourdon après 18 secondes de jeu. Réalisation à 0 passe, élémentaire par le temps qui courait.

On vous passe les détails ensuite vu qu'il n'y aurait plus rien ou presque à se mettre sous la dent si ce n'est du jeu d'avants et un duel de buteurs entre West et Bouthier. Chez elle et grâce à un impérial Brice Dulin notamment, La Rochelle a été plus solide pour dompter la météo et engrange donc un 18ème succès consécutif (22 à 9), meilleure série en cours dans l'Hexagone. Des Maritimes qui terminent l'année champions d'automne, tandis que pour le MHR, 12ème, c'est la douche froide.

