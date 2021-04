POINT TRANSFERTS. Un puissant treiziste à Agen, Nakosi prolonge, Zebo au Munster

On fait le point sur les dernières annonces officielles et les rumeurs qui ont agité le marché des transferts en Top 14 comme en Pro D2.

TRANSFERT. Top 14. Gaël Fickou ne devrait pas terminer la saison au Stade FrançaisL'avenir de Fickou ne s'écrit désormais plus avec le Stade Français. Le centre tricolore a quitté le club de la capitale plus tôt que prévu pour s'engager avec le Racing 92 où il avait signé quatre ans. Dans le même temps, Simon Zebo quitte la formation francilienne pour retourner au Munster où l'attend un contrat d'un an.

Joueur du Toulouse Olympique XIII, Patty Vaivai débarque au SUA jusqu'à la fin de la saison en qualité de joker médical.

Stade Français

Invité de Canal +, Thomas Lombard a indiqué que Marcos Kremer jouera toujours à Paris la saison prochaine. Il a aussi précisé que Gonzalo Quesada sera bien l'entraîneur des Parisiens alors que des contacts avec l'ASM étaient évoqués.

Clermont

Joker médical à l'ASM, Reinach Venter ne jouera plus avec Clermont puisqu'il est blessé et ne sera pas conservé par la formation auvergnate à la fin de la saison.

Sud Ouest nous apprend que l'Australien Scott Higginbotham ne sera pas conservé par l'UBB.

Prolongation de contrat pour le Fidjien Filipo Nakosi pour deux saisons de plus.

Transfert. Top 14. Le Springbok Elton Jantjies débarque à la Section Paloise

TRANSFERT. Le LOU dévoile 4 recrues dont Guillaume Marchand et Lima SopoagaL'ouvreur Léo Berdeu ainsi que le talonneur Joe Taufete’e devraient prolonger avec le LOU selon Le Progrès.

Sud Ouest avance que le demi de mêlée Emmanuel Saubusse ne sera pas conservé.

Adrien Corbex (2e ligne) quittera Aurillac à la fin de la saison pour jouer en Fédérale 1 au Stade Métropolitain.

L'Indépendant annonce le départ du demi de mêlée Jérémy Chaput pour Narbonne en Nationale. Le 2e ligne Junior Maninoa est lui envoyé à Tarbes par La Dépêche.

Prolongation d'une saison supplémentaire pour l'ouvreur Baptiste Mouchous.

Valence-Romans

Le talonneur Romain Colliat part à Viennes en Fédérale 1.

Munster

RUGBY. Comment la fédé irlandaise a bloqué le transfert de Pieter-Steph Du Toit au Munster ?