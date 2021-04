RUGBY. Comment la fédé irlandaise a bloqué le transfert de Pieter-Steph Du Toit au Munster ?

Du Toit, meilleur joueur du monde 2019, devait signer au Munster pour 600 000 euros la saison. En pleine crise, l'IRFU s'y est opposée et le transfert a avorté.

Amis rugbyphiles, vous n’êtes pas sans savoir que l’immense CJ Stander a choisi d’arrêter sa carrière prématurément, et a donc disputé son dernier match face au Stade Toulousain il y a 15 jours, lors du quart de finale de Champions Cup. Dès lors, vous imaginez bien que le Munster a dû activer ses pistes aussi rapidement que possible afin attirer dans ses filets un garçon du calibre de son numéro 8 aux 52 sélections, et surtout en temps et en heure, soit avant la prochaine Rainbow Cup. Sauf qu’un casse-brique du genre ne se trouve pas tous les 4 matins, encore moins en Irlande, dans un pays comptant moins de 5 millions d’habitants et 95 000 licenciés.

🎥 "I'm proud of the team and proud of the effort... I'm going to miss this place."



We spoke to an emotional @CJStander following his final Champions Cup game at @ThomondStadium as he captained Munster on his 50th appearance in the competition.



Watch ⤵️#MUNvTOU #SUAF 🔴 — Munster Rugby (@Munsterrugby) April 3, 2021

Alors, aux bons souvenirs de l’expérience Stander, le Munster est allé fouiller en Afrique du Sud voir ce qu’il y trouvait, la nation arc-en-ciel ayant pour coutume de fabriquer autant de golgoths qu’elle compte de fermes. Forte de ses nombreux contacts locaux, la province de Limerick a rapidement sondé puis conclu un accord avec Pieter Steph Du Toit (2m pour 120kg), élu meilleur joueur du monde en 2019. Le garçon ayant des prétentions salariales à la hauteur de son pedigree, les deux partis se seraient accordés pour un contrat d’un an et à hauteur de 600 000 euros, d’après le média irlandais The42. Comme ce fut le cas avec les Springboks De Allende et Snyman, arrivés l’été dernier à Thomond Park, le salaire du grand blond aurait été largement soutenu par des investisseurs privés, rendant possible une telle arrivée en Irlande. Cependant, en pleine crise économique liée au coronavirus et alors que nombre de joueurs du Munster et du reste de l’Eire ont dû subir de drastiques baisses de salaires, la fédération irlandaise ne l’a pas entendu de cette oreille : son directeur de la performance, David Nucifora, aurait alors bloqué le transfert du deuxième ou troisième ligne aux 55 capes. Toute la méritocratie des systèmes fédéraux !

Un colosse en chasse un autre

Alors, le Munster a dû revoir ses ambitions à la baisse et se rabattre sur un profil moins onéreux, et donc moins réputé. Mais pas moins costaud ! Car Johann Van Graan et son staff auraient donc trouvé en Jason Jenkins le joueur idoine pour remplacer Stander et évacuer la frustration Du Toit. Son nom ne vous dit rien ? C’est normal, l'avant des Bulls de Pretoria est loin d’avoir le même CV que son compère des Stormers, malgré une cinquantaine de matchs en Super Rugby et même 1 petite cape avec l'Afrique du Sud en 2018. Pour autant, la province du sud du pays a probablement frappé fort en s’adjugeant un garçon polyvalent de 2m01 et 122kg, très robuste et mobile, dans un profil qui n’est pas sans rappeler celui de l’ancien Springbok Andries Bekker. Passé par les Toyota Verblitz au Japon durant 2 saisons, ce grand fan de Bakkies Botha est capable de frapper aussi fort ballon en main qu’en défense et même de marquer lorsqu’il le faut (14 essais en 62 titularisations en première division).

Reste l’équation de son poste en Irlande. Jenkins est un vrai seconde latte, capable éventuellement de descendre un cran plus bas lorsque la situation le requiert… Pas forcément l’idéal pour remplacer l’un des meilleurs numéro 8 de la planète. Mais le Munster assure qu’il l’utilisera en troisième ligne, avec un plan : se servir de son énorme physique en numéro 6 et replacer le prodige Gavin Coombes en 8, son poste de formation. Pas l’idéal non plus pour donner du temps de jeu aux autres jeunes irlandais, mais ça, l’IRFU ne peut pas s’y opposer…