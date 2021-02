POINT TRANSFERTS. Raisuqe vers le CO, Caminati en Nationale, l'excellent Robertson pour remplacer Azéma ?

Le point sur les annonces officielles et les rumeurs qui ont agité le marché des transferts cette semaine en Top 14 et Pro D2.

Selon le Journal du Centre, l'ailier fidjien de Nevers Josaia Raisuqe jouera pour le CO l'année prochaine.

ASM Clermont : après 11 ans au club, Franck Azéma va quitter l'Auvergne plus tôt que prévuQui pour remplacer Franck Azéma la saison prochaine ? Le Midol parle de Scott Robertson, un temps lié au poste de sélectionneur des All Blacks, et actuellement à la tête des Crusaders. Le Bayonnais Bru aurait été sondé, Garbajosa est libre et Gibbes serait sur la liste. Notez que le 3e ligne Kévin Noah a prolongé juqu'en 2023. WTF - Mouvement à l'ancienne, toupie, Scott Robertson claque un breakdance après le titre des Crusaders

Paris

Le Stade Français envoie les jeunes Charlie Rorke à Nevers et Sione Tui à Carcassonne jusqu'à la fin de la saison.

Le demi de mêlée Théo Idjellidaine ne devrait plus porter les couleurs du Stade l'an prochain mais celles du SUA pour avoir plus de temps et s'aguerrir en Pro D2.

Le SUA souhaite prolonger le pilier Dave Ryan ainsi que le 2e ligne Andrés Zafra. Dans le même temps, le pilier Giorgi Tetrashvili devrait partir pour l'USAP, le centre Jordan Puletua intéresse Carcassonne et l'ailier Valentin Saurs irait à Colomiers.

Selon la République des Pyrénées, le centre Nathan Decron (Agen) jouera sous les couleurs paloises la saison prochaine. L'ancien all black Conrad Smith a été libéré par la Section paloise. Le Néo-zélandais évoque notamment les conditions sanitaires actuelles qui le pousse à partir. Départ également du centre Baptiste Couchinave à Mont-de-Marsan sous la forme d'un prêt. Le 3e ligne Antoine Erbani, non-conservé, devrait aller à Biarritz où un contrat l'attend jusqu'en 2024.

Pro D2

Colomiers

L'ailier de Colomiers Josua Vici est envoyé à Montpellier par la Dépêche du Midi.

Actu Pro D2 envoie Julien Caminati vers Nice et la Nationale. L'USM a officialisé l'arrivée du demi de mêlée de Toulon Anthony Méric jusqu'en 2023. Le pilier Christopher Vaotoa est prêté par l'UBB à Montauban tandis que Taleta Tupuola revient après trois saisons à Grenoble.

Prolongation de l'ailier canadien Taylor Paris jusqu'en 2023 à l'instar du 2e ligne Phoenix Battye.

Karl Wilkins (3e ligne) retourne chez les Saints.

Rouen

Le 3e ligne anglais Carl Fearns devrait prochainement rompte son contrat avec le club normand.

Valence-Romans

Prolongations pour le 2e ligne Florian Goumat jusqu'en 2023, le 3e ligne Alexis Armary reste pour sa part jusqu'en 2024 tout comme le pilier Julien Royer.