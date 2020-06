[POINT TRANSFERT] Palisson vers Colomiers, Brice Mach en Nationale, Goneva au Stade Montois

On fait le point sur les annonces officielles de transfert et les prolongations qui ont agité le marché des transferts en Top 14 et en Pro D2 cette semaine.

Jules Le Bail (demi de mêlée, Vannes), Raymond Rhule (ailier, Grenoble) et Brice Dulin (Arrière, Racing 92), William Skelton (2e ligne, Saracens), Dillyn Leyds (Arrière, Stormers) seront rochelais l'an prochain.

Joketani Koroi (3e ligne) quitte Paris pour Nice. Le club sera engagé en Nationale. En parallèle, l'Argentin Tomas Lavanini, passé par le Racing 92, a été proposé à Paris.

Guido Petti (2e ligne, Argentine), qui été pisté par Paris, pourrait débarqué à Bordeaux pour deux saisons.

Lyon

Le LOU a prolongé Virgile Bruni jusqu'en 2022. Retour officialisé pour deux ans de Bastareaud et Léo Berdeau, prêté à Agen jusqu'ici. Notez que le Toulousain Gillian Galan a signé pour une saison. Colby Fainga’a (Australie, 3e ligne, 2021), Izack Rodda (2e ligne, Australie, 2021) et Joe Taufete’e (USA, talonneur, Worcester) ont été annoncés.

MHR

Montpellier a officialisé l'arrivée d'Alexandre Bécognée (3e ligne) en provenance du Stade Montois pour deux saisons. Le 3/4 polyvalent Julien Tisseron a signé pour trois ans en provenance de Bayonne. Trois ans de contrat également pour Florian Verhaeghe et le pilier américain Titi Lamositele.

Agen

Adrian Motoc (2e ligne) quitte le SUA pour Massy (1 saison). Tom Murday (2e ligne) part également pour le Japon avant la fin de son contrat.

Marc Dal Maso prolonge dans le staff du CAB où débarque l'ancien 3e ligne James Coughlan pour s'occuper de la défense.

Leader de la Pro D2 avant l'annulation de la saison, Colomiers pourrait se renforcer avec l'arrivée d'Alexis Palisson (31 ans) en provenance du Stade Français. Dans le même temps, le club a officialisé la signature pour deux ans du pilier Hugo Pirlet, prêté par Toulouse depuis deux ans.

Grenoble

Le FCG pourrait recruter Jean-Charles Orioli (La Rochelle) suite au départ d'Etienne Fourcade pour Clermont. Le pilier Halani Aulika s'est lui engagé avec Tarbes en Nationale.

Mont-de-Marsan

L'expérimenté Vereniki Goneva (36 ans) quitte la Premiership pour la Pro D2. Il avait joué pour Tarbes et Colomiers avant de rejoindre Leicester, Newcastle puis les Harlequins.

Perpignan a officialisé la signature du pilier droit Siua Halanukonuka, international tongien, pour deux saisons. Il débarque des Warriors mais avait déjà connu la France à Narbonne.

Valence-Romans

L'international géorgien Giorgi Kakauridze rejoint le VRDR pour une saison.

Vannes

Théo Beziat (talonneur) quitte Provence Rugby pour le RC Vannes.

Alexandre Duny (pilier, Tarbes, 1 an), Thierry Futeu (pilier, Stade Français, 2 ans), Enoka Muliufi (centre, Australie, 2 ans), Tiuke Mahoni (3e ligne, Bayonne, prêt) débarquent à l'USC après Lucas Méret.

Nationale

Chambéry

Brice Mach, ancien talonneur de Castres, sera le nouvel entraîneur du SOC.