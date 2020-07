[POINT TRANSFERT] Bonneval à Pau, le Racing lorgne Boffelli, Tuilagi sur le marché

On fait le point sur les annonces officielles et les rumeurs qui ont agité le marché des transferts cette semaine en Top 14 et en Pro D2.

Après Mike Harris (31 ans, 10 sélections), la Section paloise se renforce avec l'arrivée de l'arrière Hugo Bonneval. Le joueur de 29 débarque pour une saison en provenance de Toulon.

La formation francilienne lorgne le Puma Emiliano Boffelli (25 ans, 28 sél.) rapporte L'Equipe. Il pourrait bien débarquer en Top 14 à l'instar de plusieurs de ses compatriotes, comme Guido Petti (UBB), invités à jouer ailleurs par leur fédération.

MHR

Montpellier a officialisé les départs de Jim Nagusa, François Steyn, Benjamin Fall, Nemani Nadolo, Konstantine Mikautadze, Enzo Sanga et Kévin Kornath. Julien Bardy et Kahn Fotualii raccrochent les crampons.

Le pilier Jon Zabala quitte l'Aviron où il a été formé pour Tarbes (1 saison).

Brive

Le 2e ligne international samoan polyvalent Brandon Nansen rejoint le CA Brive en provenance des Dragons de Newport au Pays de Galles.

Clermont

L'Anglais Nick Abendanon pourrait rentrer au pays. L'arrière ne sera pas conservé par Clermont. Leicester pourrait être son point de chute.

Béziers réduit la voilure. Le demi de mêlée Arnaud Pic, les 2es lignes Mathias Marie et Benjamin Desroche, le pilier Timothée Lafon, l'arrière Jérôme Porical ne sont pas conservés.

FCG

16, c'est le nombre de joueurs qui vont quitter Grenoble cet été. Des éléments importants comme Capelli (MHR), Germain (Bayonne), Fourcade (ASM) ont trouvé un nouveau club. D'autres n'ont pas été conservés comme Rasolea, Kilioni ou encore Kubriashvili.

Le talonneur Guillaume Bourgois quitte l'USO pour Suresnes qui évoluera en Nationale. Dans le même temps, le club de l'Ain a recruté pour un an l'ailier canadien de Castres Taylor Paris et le 3e ligne écossais Luke Hamilton (Bristol).

Mont-de-Marsan

Felipe Manu ne sera pas conservé par le Stade Montois. Le 3e ligne serait en route pour Tarbes.

Vannes

Le 2e ligne irlandais Darren O’shea (Munster) et le pilier Morgan Phelipponneau (Agen) rejoingnent le RCV jusqu'en 2022.

Le pilier géorgien Misha Kelenjeridze quitte l'USM pour Dax à l'instar de ses coéquipiers Asa Faitotoa et Robert Lilomaiava.

Le Midol annonce la prolongation d'une saison de l’ouvreur sud-africain Willie du Plessis.

Cadre du club, Aurélien Beco a prolongé jusqu'en 2021.

L'international écossais Sean Maitland a prolongé de deux ans malgré la relégations des Sarries en deuxième division.

Leicester

Les Tigres ont officialisé les départs de Greg Bateman, Kyle Eastmond, Noel Reid et Manu Tuilagi. Du beau monde débarque sur le marché des transferts. Paris a déjà mis la main sur Telusa Veainu. Où va bien pouvoir signer Tuilagi ?