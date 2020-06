Pierre Mignoni : ''J'ai refusé un truc qu'apparemment, on ne refuse pas''

Le manager du LOU Pierre Mignoni s’est confié sur son refus d'intégrer l’équipe de France au moment de l’arrivée de Fabien Galthié.

XV de France : Pierre Mignoni en pole pour succéder à Jacques Brunel ?Il est désormais l’homme qui a dit non aux Bleus, Pierre Mignoni a été contacté par Fabien Galthié lorsqu’il cherchait un adjoint suite à sa nomination. L’ancien demi de mêlée des bleus est revenu pour Eurosport sur cette période : " L'équipe de France ? Bien sûr que c'est un objectif. Honnêtement, il n'y a qu'un élu et il y a beaucoup de monde. Alors, l'opportunité, je l'ai eu indirectement et je remercie les gens qui m'ont demandé. Mais, je n'ai pas voulu le faire encore, parce que ce n'était pas le bon moment pour moi, je pense. Après, je ne veux pas faire la même erreur que j'ai fait en tant que joueur. Je n'avais rien décidé mais j'étais jeune et trop jeune, j'ai eu une maturité tardive et ça m'a plus fait défaut qu'autre chose. (...) Ce n'est pas que je ne me sentais pas d'accepter ce rôle, c'est que honnêtement, ce n'était peut-être pas le bon moment pour moi." XV de France : un duo Servat / Mignoni pour accompagner Fabien Galthié ? Il a aussi refusé par respect pour son club dans lequel il s’est engagé.Désormais, Mignoni réfléchirait si l’opportunité venait à se reproduire : "J'ai refusé un truc qu'apparemment, on ne refuse pas mais ce n'est ni par prétention ou quoi que ce soit. Je suis dans un projet à Lyon et j'avais dit aussi à beaucoup de mes joueurs que si j'étais adjoint, je ne partirais pas. J'ai simplement respecté mon engagement." Bien évidemment, il ne ferme pas la porte à l'équipe de France. Si d'aventure l'occasion de rejoindre Marcoussis se représente."Et puis, si un jour, il y a eu opportunité, on verra. Numéro un ou pas, parce qu'il y a des grands entraîneurs qui sont adjoints en équipe de France. Aujourd'hui, c'est un staff. Peut-être, que je n'aurais plus jamais l'opportunité, c'est la vie. Honnêtement, je ne me prends pas trop la tête avec ça ». L’équipe de Mignoni a réalisé une saison prometteuse interrompue par la pandémie de coronavirus comme le XV de France sous la houlette de Fabien Galthié.