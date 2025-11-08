Physique, féroce, frontal : le match rêvé pour Anthony Jelonch : ''J'aime cette équipe''

Face à l’armada sud-africaine, Anthony Jelonch assume : il aime le combat, la violence maîtrisée, le rugby des avants. Et il ne compte pas plier.

Un défi taillé pour lui

Avant le choc très attendu face à l’Afrique du Sud, Anthony Jelonch a donné le ton dans L'Équipe. Pour le troisième ligne du Stade Toulousain, l’adversaire est parfait : rugueux, frontal, direct. XV de France. Une compo audacieuse face aux Boks, entre jeunesse et caractère

Exactement le genre de défi qu’il aime relever. "Les équipes frontales et rugueuses ont envie de te dominer physiquement. Et moi, je n’aime pas l’être", prévient-il avec franchise.

"Ils te passent dessus en début de match"

Les Boks, il les connaît et les respecte. "Ce que fait l’Afrique du Sud est très clinique, avec un jeu d’avants très bien fait : mêlées, mauls, touches très propres."

Mais derrière cette maîtrise, Jelonch voit surtout une équipe qui frappe fort d’entrée. "Ils te passent dessus en début de match avec du jeu simple", observe-t-il. Et s’ils trouvent l’avancée, ils sont inarrêtables.

Pas question de reculer

Le combat, lui, il l’attend. Il l’espère même. "Oui, beaucoup", lâche-t-il dans un sourire quand on lui parle de contacts musclés. Car arrêter un joueur lancé plein fer, c’est son adrénaline. Kolbe à l'aile, un pack à 970kg... La compo des Springboks pour asphyxier le XV de FranceEt même s’il admire les Boks – "J’aime cette équipe" – il n’en oublie pas pour autant ses ambitions. "On peut me marcher dessus une fois, mais pas tout le match", insiste-t-il.

Duel de guerriers mais pas que

Face à Pieter-Steph du Toit, qu’il considère comme un modèle ("Il plaque fort, saute haut, court vite…"), Jelonch ne compte pas faire de la figuration. "Mais ils ont deux bras et deux jambes, comme nous." Si les Bleus répondent présents dans l’agressivité et la conquête, alors, oui, ils auront leurs chances. « Il faudra le cadenasser », Ntamack face à la pépite sud-africaine qui affole les compteursMais résumer l'Afrique du Sud a un simple jeu frontal serait réducteur. Derrière, il aurait des cannes et du talent à l'image d'un Sacha Feinberg-Mngomezulu qui apporte un peu de folie dans les lancements. Et qui n'hésite pas à attaquer à la ligne tout en proposant de la variété dans ses choix. Comme si les Boks avaient besoin d'avoir une corde de plus à leur arc.

Les Bleus se savent donc attendu devant mais aussi en défense, en particulier sur les jeux au pied. Que ce soit dans les airs ou bien juste derrière le premier rideau. Une arme qui leur avait fait très mal en 2023 et qu'ils entendent bien neutraliser ce samedi. Si les entraînements ont été concluants, la pratique à balles réelles, c'est autre chose.