PHOTO. ''Pépite'', ''banger'', le nouveau maillot Europe de l'UBB déchaine les supporters

Bleu, bandes bordeaux et blanches : l'UBB lance son maillot Third pour la Champions Cup ! Il s’inscrit comme une pépite pour les supporters et passionnés de rugby.

Bravo à l'UBB et à Kappa pour leur capacité à surfer sur la vague du sportswear vintage avec un design qui respecte les codes actuels, en restant intemporel, tout en pouvant être porté fièrement au quotidien.... Hâte que mon club et Adidas soient capables de comprendre ça 💛🖤 — Axel Pillaud  (@_Askel) October 15, 2024

L'UBB a dévoilé son nouveau maillot "Third". Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il plait aux supporters girondins. Et ils n'ont pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux.

Banger , habituellement pas fan des maillots de l’UBB mais celui là.. — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) October 15, 2024

À quelques semaines du coup d’envoi de la Champions Cup, l'Union Bordeaux Bègles a en effet frappé fort en dévoilant son nouveau maillot pour la saison 2024-2025. Conçu par Kappa, ce maillot ne laisse personne indifférent avec son design à la fois sobre et stylé.

MAILLOT EUROPE 🌍



L’UBB et @KappaFrance sont fiers de vous présenter le maillot Europe pour la saison 2024-2025 !



Shooté dans des lieux typiques de la ville et incarnant l’univers mode et streetwear bordelais, ce maillot sera fièrement porté par nos joueurs lors de cette… pic.twitter.com/KryCSsp4VC — UBB Rugby (@UBBrugby) October 15, 2024

Le choix du bleu comme couleur principale semble s'inspirer du maillot mythique des Girondins de Bordeaux de 1995-1996, à l’époque où un certain Zizou enfilait la tunique.

Un clin d'œil malin qui saura séduire les fans de foot et de rugby. Les bandes verticales bordeaux et blanches ajoutent une touche de modernité et rappellent les racines bordelaises du club.

Crédit image : UBB/X

L’UBB avait déjà frappé fort avec ses deux premiers maillots, célébrant l'héritage de la ville et la fierté du Sud-Ouest. Mais cette nouvelle tenue semble avoir un effet encore plus marquant sur les supporters.

Pour rappel, les hommes de Yannick Bru affronteront Leicester pour leur premier match de Champions Cup. S’ensuivront des rencontres palpitantes contre l'Ulster, Exeter, et les Sharks. Une phase de poules relevée qui promet des émotions fortes pour les fans bordelais.

Magnifique et avec le petit clin d’œil coupe d’Europe avec les Girondins c’est un sans faute 🤩 — Martoni (@JeLayPasTouchay) October 15, 2024

L'UBB et Kappa ont réussi à mixer tradition et mode avec brio. Il ne reste plus qu'à savoir si ce maillot sera aussi performant sur le terrain qu'il l’est en tribune.