Personne n'en parle, mais il est vachement sexy ce recrutement de Clermont, non ?

L'ASM Clermont Auvergne, en route pour le Brennus 2021 ? S'il est trop tôt pour le dire, son recrutement peut faire rêver les supporters.

"Cette année, c'est la bonne." L'adage est connu, mais il paraît presque obsolète. Certes, les supporters de l'ASM Clermont Auvergne courent toujours après un succès en coupe d'Europe (la vraie). Mais depuis dix ans, les Jaunards ont vaincu par deux fois la malédiction des défaites en finale du championnat, soulevant à deux reprises le bouclier de Brennus (2010, 2017).

En 2020, les Clermontois n'auront pas eu l'occasion de remonter au Stade de France, la faute au COVID-19. Avant l'arrêt du TOP 14, les hommes de Franck Azéma venaient de chiper la 6e place au Stade Toulousain, intégrant ainsi le wagon des qualifiés...

Quid de 2021 ?

Vague de jeunesse

Personne n'en parle, mais le club a déjà bien entamé le renouvellement de son effectif. Il y a quelques mois, les Auvergnats entrouvraient même la porte à l'historique Morgan Parra... Le demi de mêlée est toujours là, à l'instar de Wesley Fofana, d'Alexandre Lapandry ou Camille Lopez, estampillés "anciens". Mais de Zirakashvili à Abendanon, en passant par Ulugia, Grosso, Laidlaw, Grosso, Ulugia, Tadjer ou Toeava, c'est pas moins de neuf trentenaires qui viennent de quitter le groupe.

TRANSFERT - Nick Abendanon s'engage avec Vannes !De quoi craindre un manque d'expérience, dans un futur proche ? Pas forcément...

Un recrutement sexy derrière...

De tous les recrutements en TOP 14, celui de Clermont apparaît comme l'un des plus complets. Le plus sexy ? Peut-être, à commencer par l'arrivée (très) attendue de Kotaro Matsushima. Révélation du Mondial 2015, ce dernier a largement confirmé quatre ans plus tard. Le voilà prêt à passer le test de l'Europe qui avait tant fait déchanter Ayumu Goromaru. Mais on jurerait Matsushima capable de mieux s'adapter que son compatriote, lui qui est déjà passé par la France (à Toulouse chez les jeunes) mais surtout l'Afrique du Sud. Reste à déterminer son poste : comme Toeava, le Japonais devrait briller par sa polyvalence.

Pour remplacer Rémy Grosso, l'ASM a misé sur Bastien Pourailly. Sélectionné avec les Barbarians, l'ancien Palois sera plus qu'un joueur de complément face aux nombreux doublons qui devraient concerner Damian Penaud et Alivereti Raka.

Mais derrière, le joueur le plus attendu reste probablement Sébastien Bézy. Bien plus qu'un joker d'Antoine Dupont à Toulouse, Bézy a tout pour devenir le nouveau patron de l'équipe...

... et devant !

C'est en première ligne que Clermont aurait pu se retrouver démuni face à la vague de départs (trois piliers avec Kakabadze, deux talonneurs). Prévoyant, le club a recruté en conséquence. Ainsi, le phénomène moldave Cristian Ojovan arrive enfin, lui qui cale la mêlée d'Aurillac avec succès. Polyvalent, Peni Ravai est également une jolie pioche, arrachée à un concurrent.

L'UBB perd un autre joueur du pack, avec l'international Adrien Pélissié. Lui aussi passé par Aurillac, Pélissié devrait être le titulaire du poste, même si un grand espoir arrive. Resté à Grenoble malgré la descente en Pro D2, Etienne Fourcade et son profil explosif pourrait faire de sacrés dégâts sur les pelouses. Jusqu'à celle du Stade de France ?