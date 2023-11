Penaud, Macalou et consorts aux JO avec France 7 ? La FFR dément formellement

''Ça serait absurde de dire aux septistes après des mois de travail : Maintenant, tu t’en vas, on va mettre Penaud ou Bielle-Biarrey à ta place.'' Le vice-président de la FFR pour Le Parisien.

C'est via Le Parisien que Jean-Marc Lhermet, le vice-président de la FFR, a démenti formellement. L'ancien clermontois a réagit aux annonces du Midi Olympique qui prétendaient que certains joueurs du XV de France allaient possiblement participer aux Jeux Olympiques avec France 7.

Si on le sait, c'est bel et bien ce que devrait faire Antoine Dupont, le demi de mêlée et capitaine des Bleus est un cas unique dans l'Hexagone. Aussi bien en termes de niveau de jeu, que de traitement en dehors des terrains, désormais. Lhermet ne nier formellement le fait que Penaud, Macalou ou Bielle-Biarrey puissent rejoindre le meilleur joueur du monde 2021.

"Il y a eu des prises de contact par le passé pour un éventuel intérêt à jouer à sept, mais nous n’avons jamais envisagé, pour des raisons financières et sportives, de faire venir deux, cinq ou davantage de joueurs du XV de France dans cette équipe en prévision des Jeux olympiques. Déjà, ça serait absurde de dire aux septistes après des mois et des mois de travail : Maintenant, tu t’en vas, on va mettre Penaud ou Bielle-Biarrey à ta place."

Un argument de valeur qui a le mérite d'être clair. Et puis, pour appuyer ses dires, Lhermet explique aussi les soucis financiers que soulèveraient un tel rappatriement de quinzistes vers le sept en vue des JO.

"Ca n’est pas la même convention que pour le XV de France, il faut rembourser à l’euro près le temps de mise à disposition des joueurs. Or, pour bien préparer les JO, ils seraient les deux tiers du temps de janvier à juillet avec les septistes. Ca représente des sommes importantes que nous ne sommes pas en mesure de payer."

Enfin, il indique qu'il n'existe finalement qu'une seule possibilité pour que d'autres joueurs ayant participé au Mondial fassent aussi les Jeux en 2024 : les blessures.

"Aucun calcul n’a été fait pour faire venir massivement des quinzistes. Maintenant, si des joueurs du sept se blessent en mai ou juin, il sera possible de faire appel à des membres de cette liste ou d’une autre, mais pas dans le cadre d’une préparation au long cours."