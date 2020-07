Pas de Marquee Player mais une baisse du salary cap en TOP 14.

Les président du TOP 14 se sont mis d'accord sur la baisse du salary cap, mais aussi le futur calendrier.

"Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, les Présidents de clubs ont confirmé à l'unanimité être prêts à ce que la période internationale de l'automne soit étendue à 5 semaines, permettant l'organisation de 5 matches internationaux (au lieu de 3 habituellement)." Dans un communiqué, la Ligue Nationale Rugby a renouvelé sa solidarité envers les Fédérations "dans le contexte de la crise sanitaire."

On le sait, le calendrier va être chamboulé à l'automne, et la FFR souhaitait avoir plus souvent ses internationaux à disposition.

XV de France : un Huit Nations à l’automneLa suite ? La mise en place du calendrier... national, pour chaque journée de TOP 14. La LNR souhaite que la FFR valide le calendrier voté par son comité directeur. Dans un communiqué, la FFR explique :

La LNR et la FFR travaillent ensemble pour trouver les meilleures solutions dans un contexte de calendrier chamboulé par cette crise sanitaire. Ces solutions ne peuvent exister qu’en conformité avec le calendrier international édicté par World Rugby. Nous avons décidé la mise en place rapide d’un groupe de travail pour finaliser les conditions de mise à disposition de nos internationaux au prisme de ce calendrier à venir.

Par ailleurs, selon les informations de L'Equipe, "les présidents des clubs professionnels ont acté, ce mardi à Toulouse, la baisse du salary-cap (plafond salarial)." Concrètement ? De 11,3 millions d'euros de masse salariale maximum au départ de la saison 2021-2022, rapporte un autre article du journal, le salary cap passerait à 10 millions d'euros à la fin de l'exercice 2025-2026.

En revanche, il n'y aurait pas de mise en place du marquee player, joueur dont le salaire ne serait pas compté dans le salary cap, comme c'est le cas en Angleterre.