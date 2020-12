Pas de Français ni d'Anglais dans le XV masculin de la Décennie mais 7 All Blacks et un 1 Italien

La Nouvelle-Zélande est particulièrement bien représentée dans le XV masculin de la Décennie avec 7 représentants.

Grâce aux féminines Jessy Trémoulière, élue meilleure joueuse à XV de la décennie, et Safi N’Diaye, la France a été mise en avant lors des World Rugby Awards. Chez les hommes en revanche, pas de distinction. Il faut dire que les dix dernières années n'ont pas vraiment souri au XV de France depuis son Grand Chelem en 2010. Mais ça pourrait changer lors de la décennie à venir avec notamment la Coupe du monde 2023. Le demi de mêlée des Bleus Antoine Dupont a montré la voie en remportant le titre de meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2020. Et s'il continue sur sa lancée, il sera très certainement à la place de l'Irlande Conor Murray dans le XV masculin de la décennie.



On y retrouve son coéquipier au centre et non pas à la charnière, Brian O'Driscoll. En 10, c'est Dan Carter qui a été sélectionné par le jury. Lequel a sélectionné sept Néo-Zélandais, trois Sud-Africains, deux, un Australien, un Italien et un seul Gallois en dépit des titres dans le Tournoi, dont deux Grands Chelems en 2012 et 2019. Notez également qu'il n'y aucun Anglais dans ce XV de la décennie qui totalise 1 637 sélections.

Crédit image : World Rugby