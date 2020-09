Racing 92 - Kurtley Beale suspendu plusieurs semaines, pas de quart contre Clermont

La recrue phare du Racing 92 Kurtley Beale ne pourra pas goûter aux joies de la Champions Cup avec sa nouvelle équipe.

La sanction est tombée ce mercredi pour l'arrière australien aux 92 sélections. Kurtley Beale, nouvel arrivé dans l'effectif du Racing 92, ne verra pas le quart de finale de Champions Cup cette année. Expulsé sur carton rouge ce vendredi face à Montpellier après un plaquage jugé haut et dangereux, Beale a écopé de 3 semaines de suspension. Les ciels et blancs ont pourtant dominé les débats pour leur deuxième match cette saison, en prenant un bonus offensif face à un cador de la poule (41-17).

Top 14 - Racing 92. Kurtley Beale voit rouge après un plaquage à l'épaule [VIDEO]Dans son communiqué, la LNR a indiqué que le joueur "a été reconnu responsable de jeu dangereux et plus particulièrement de plaquer un adversaire par anticipation, à retardement ou d'une manière dangereuse". Pourtant, il aurait pu être au repos forcé durant 6 semaines, le "degré moyen de l'échelle de gravité". L'absence de facteurs aggravants a réduit la sanction à 3 semaines. Si le Racing 92 passe en demi-finale de Champions Cup le 23 septembre, Laurent Travers ne pourra pas compter sur son arrière. Le manager général se dit surpris de cette décision, comme il le déclare à L'Equipe : "Je ne comprends pas... Il faut qu'on m'explique." Pour lui, il n'y a pas de continuité avec les sanctions de Iosefa Tekori et Richie Arnold, suspendus une semaine : "Il n'y a aucune logique... Voire même une injustice !" Selon L'Equipe, le Racing 92 ne devrait pas faire appel de cette décision.