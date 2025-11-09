‘‘Pas au niveau’’, le XV de France assume le revers glaçant contre l’Afrique du Sud

Complètement dépassé en fin de match, le XV de France a cédé face à l’Afrique du Sud (17-32) et doit retourner au travail pour se mettre au niveau.

On imaginait déjà le XV de France dans la discussion de la meilleure nation au monde, malgré sa cinquième place au classement World Rugby. Ce samedi 8 novembre, les Springboks ont montré aux Bleus qu’il leur restait encore quelques marches à gravir, pour pouvoir tutoyer les doubles champions du monde en titre. La défaite (17-32) au Stade de France en est une preuve douloureuse. Dans le camp tricolore, le constat est amer, mais les joueurs font preuve de lucidité.

Le XV de France sonné

Après la rencontre, le deuxième ligne Thibaud Flament posait les bases du constat français. “Aujourd'hui, on prend 30 points, ça veut dire qu'on n'est clairement pas au même niveau qu'eux”, indique-t-il auprès de L’Équipe. Il continue en apportant une touche d’espoir pour les rencontres à venir : “Je trouve qu'on a des ressources en interne, une expérience qu'on n'a pas bien exploitée aujourd'hui. Je suis très confiant pour la suite.”

Entre autres, Thibaud Flament pointe notamment du doigt le calendrier, sans renier les faillites sportives observées sur le terrain : “On s'est rassemblés il y a deux semaines alors qu'eux sont ensemble depuis plusieurs mois et enchaînent les matches de haut niveau. Ils sont sans doute plus rodés que nous. L'Afrique du Sud est aussi une équipe qui a beaucoup de vécu.[...] Ça s'appelle l'expérience.”

Il évoque un possible “manque de repère collectif” sur ce début de tournée. Au-delà du fait que cette confrontation soit la première de la fenêtre internationale d’automne, cette dimension se reflète aussi dans les chiffres. Chez les Springboks, l’âge moyen du pack est de 32 ans, pour 27 ans du côté français. Plus expérimentés, plus entraînés et plus forts, les Sud-Africains ont pris le XV de France par surprise.

Cap vers 2027

Après cette rencontre, le Toulousain confirme que l’objectif reste de se préparer au mieux pour la Coupe du monde 2027, qui se déroule dans moins de deux ans. Auprès du quotidien sportif, le colosse argue que “ce match est sur la trajectoire qui doit (les) mener” au mondial. Désormais, l’expérience, aussi déplaisante soit-elle, s’accumule et le groupe de Fabien Galthié va essayer d’apprendre de ce score douloureux.

Face aux journalistes, Gaël Fickou s’est présenté comme le capitaine de ce XV de France marqué par la désillusion. Toutefois, le plus expérimenté des Bleus a donné rendez-vous aux Springboks, pour mieux rebondir. “Ce match nous tenait à cœur, mais ils ont été meilleurs que nous. Ils étaient plus réalistes. Maintenant, on va se préparer jusqu'à la Coupe du monde, pour les y retrouver, mais on ne va pas baisser la tête”, indiquait-il en conférence de presse.

Pour le reste de la tournée d’automne, le XV de France a deux autres rendez-vous à négocier, pour enrayer une série de quatre défaites consécutives. En effet, les Bleus n’ont plus gagné le moindre match, depuis leur sacre au dernier Tournoi des VI Nations. Tout d’abord, le 15 novembre (21h10), ils défieront les Fidji au Stade Atlantique de Bordeaux, pour un choc qui s’annonce offensif. Enfin, ils concluront leur fenêtre d’automne par la réception de l’Australie au Stade de France, le 22 novembre prochain (21h10).

