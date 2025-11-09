‘‘Pas au niveau’’, le XV de France assume le revers glaçant contre l’Afrique du Sud

On imaginait déjà le XV de France dans la discussion de la meilleure nation au monde, malgré sa cinquième place au classement World Rugby. Ce samedi 8 novembre, les Springboks ont montré aux Bleus qu’il leur restait encore quelques marches à gravir, pour pouvoir tutoyer les doubles champions du monde en titre. La défaite (17-32) au Stade de France en est une preuve douloureuse. Dans le camp tricolore, le constat est amer, mais les joueurs font preuve de lucidité.
Le XV de France sonné
Après la rencontre, le deuxième ligne Thibaud Flament posait les bases du constat français. “Aujourd'hui, on prend 30 points, ça veut dire qu'on n'est clairement pas au même niveau qu'eux”, indique-t-il auprès de L’Équipe. Il continue en apportant une touche d’espoir pour les rencontres à venir : “Je trouve qu'on a des ressources en interne, une expérience qu'on n'a pas bien exploitée aujourd'hui. Je suis très confiant pour la suite.”
Entre autres, Thibaud Flament pointe notamment du doigt le calendrier, sans renier les faillites sportives observées sur le terrain : “On s'est rassemblés il y a deux semaines alors qu'eux sont ensemble depuis plusieurs mois et enchaînent les matches de haut niveau. Ils sont sans doute plus rodés que nous. L'Afrique du Sud est aussi une équipe qui a beaucoup de vécu.[...] Ça s'appelle l'expérience.”
Il évoque un possible “manque de repère collectif” sur ce début de tournée. Au-delà du fait que cette confrontation soit la première de la fenêtre internationale d’automne, cette dimension se reflète aussi dans les chiffres. Chez les Springboks, l’âge moyen du pack est de 32 ans, pour 27 ans du côté français. Plus expérimentés, plus entraînés et plus forts, les Sud-Africains ont pris le XV de France par surprise.
Cap vers 2027
Après cette rencontre, le Toulousain confirme que l’objectif reste de se préparer au mieux pour la Coupe du monde 2027, qui se déroule dans moins de deux ans. Auprès du quotidien sportif, le colosse argue que “ce match est sur la trajectoire qui doit (les) mener” au mondial. Désormais, l’expérience, aussi déplaisante soit-elle, s’accumule et le groupe de Fabien Galthié va essayer d’apprendre de ce score douloureux.
Face aux journalistes, Gaël Fickou s’est présenté comme le capitaine de ce XV de France marqué par la désillusion. Toutefois, le plus expérimenté des Bleus a donné rendez-vous aux Springboks, pour mieux rebondir. “Ce match nous tenait à cœur, mais ils ont été meilleurs que nous. Ils étaient plus réalistes. Maintenant, on va se préparer jusqu'à la Coupe du monde, pour les y retrouver, mais on ne va pas baisser la tête”, indiquait-il en conférence de presse.
Pour le reste de la tournée d’automne, le XV de France a deux autres rendez-vous à négocier, pour enrayer une série de quatre défaites consécutives. En effet, les Bleus n’ont plus gagné le moindre match, depuis leur sacre au dernier Tournoi des VI Nations. Tout d’abord, le 15 novembre (21h10), ils défieront les Fidji au Stade Atlantique de Bordeaux, pour un choc qui s’annonce offensif. Enfin, ils concluront leur fenêtre d’automne par la réception de l’Australie au Stade de France, le 22 novembre prochain (21h10).
Pas au niveau ? C'est une critique une peu dure. Il vaudrait peut être mieux se poser des questions sur le jeu mis en place, visiblement pas fait pour tenir 80 minutes, l'utilité des convocation pléthoriques pour se retrouver avec un débutant (Aussi talentueux soit-il) en première ligne, et toutes ces petites choses qui font les différence au bout du compte. Et admettre que les Boks d'Erasmus, sont un peu injouables en ce moment.
dusqual
les joueurs assument, oui.
qu'en est il du sélectionneur?
pascalbulroland
Le sélectionneur assumé ?? Faut pas déconner non plus 😃
Vieille Gloire
Beaucoup de mauvais choix :
Comme cette touche perdue à la 37e minute. On fait sauter Boudehent en fond d’alignement pour éviter le contre au premier bloc pour ne pas se faire envoyer en touche avec notre maul porté, mais ils nous contrent.
Le Garrec couvre le grand côté alors que nos piliers sont au sol après la mêlée. Le demi de mêlée adverse lui a fait la malle sans difficulté. 😘
Ils font taper le 12 au pied, ballon mort, car personne ne couvre. Résultat, c’est une action en deux temps : mêlée, puis pénalité derrière contre nous.
On est obligés de suivre le plan établi, même quand il ne fonctionne pas. Miette par Miette part du principe que c’est un prof, donc on ne doit jamais contester le prof. Forcément, on ne s’adapte jamais alors que c’est la base du rugby. Il s’est totalement planté : il a cru qu’on allait concasser les Sud-Africains et dérouler. Mais non. 90 % de possession dans les vingt dernières minutes avec notre banc en carton pour les hommes d’Erasmus, qui, lui, s’adapte : son 10 est en difficulté au pied, il fait entrer Libbok, point, et il met de la vitesse.
En plus, ils savent qu’on est plus légers après notre coaching, donc ils ne prennent que des pénaltouches, car en mêlée on mange, et ils nous roulent dessus, contraire de la première mi-temps. Aldegheri 2 pénalités en 1/4 de finale idem hier, c'est quand qu'il va comprendre ?
On est surtout incapables de franchir, donc de jouer dans l’avancée. Sans compter les ballons hauts, toujours le même problème depuis des lustres, etc etc !
fredo69007
Aldegherri est pas au niveau certes mais difficile de le reproche a Galthie pour le coup avec les forfaits de Atonio et Tatafu tu voulais mettre qui?
Vieille Gloire
Je ne sais pas, mais pas lui, c’est certain, puisqu’il ne fait pas la maille et que c’est couru d’avance.
pascalbulroland
Le souci c'est que derrière Atonio, il n'y a personne...
Tatafu c'est l'arlésienne , Bamba n'y arrive pas en Bleu, Aldegheri n'est pas au niveau, et depuis l'arrivée de FG aux manettes, on en a essayé mais aucun n'a le niveau...
A moins d'essayer des jeunes prometteurs type Mallez ou un autre, et encore.
Ce poste de pilier droit est notre talon d'Achille...
fredo69007
Sauf que Mallez était forfait et a fait ses premiers pas en bleu comme gaucher...
Vieille Gloire
Et bien je préfère qu'il essaye un jeune.
fredo69007
Avant la tournée j aurai misé sur une asso Bamba pour débuter et Falatea qui a tjs été intéressant comme finisseur mais au moins pour Bamba difficile de donner tord a Galthie parce qu après un bon début de saison il semble être en train de plonger. La réalité c est qu aucune nation a part les boks n a le réservoir pour sortir 3 piliers droits de niveau international, et nous entre les forfaits de Atonio et Tatafu et Colombe hors de forme mais qui reste malgré tout un potentiel pour bien figurer au plus haut niveau ben on est a poil voilà tout
Vieille Gloire
Peut-être, mais il faut absolument oublier Atonio. Non pas que je ne l'aime pas, mais il a fait son temps. Il ne joue pas en Afrique du Sud, là-bas ils peuvent emmener les joueurs jusqu’à 38 ans, mais en Top 14 c’est pas possible, cuit et recuit. De plus il est passé entraîneur-joueurs. Donc quitte a se planté il faut en essayer d'autres. A gauche cela aller !
fredo69007
Moi je suis vraiment pas d'accord avec ça et ce tant que personne ne lui arrachera le maillot. Il peut encore bien rendre des services et même aller jusqu en 2027 comme finisseur, peu importe l age tant que tu performes.
Je vous souvent ce type de COMS pour Fickou mais factuellement a part Moefana pour le moment aucun de nos jeunes si exceptionnels soient ils ne l a surclassé, ce qui ne veut pas dire que fe je sera pas le cas d ici le mondial. Une place en équipe de France faut la prendre c est pas au détenteur de se retirer pour offrir un plan de succession
Vieille Gloire
Mais il ne performera pas, tu vois bien. Déjà, il met 10 minutes chaque fois à se relever. Regarde les matchs, en plus, dans sa tête il n’y est plus. Il l’avait annoncé d’ailleurs. C’est Fabien qui a réussi à le convaincre, parce que ce gars est vraiment trop gentil, et c’est justement ce que je lui reproche à miette par miette.
Je prend le paris qu'il n'y sera pas en 2027.
fredo69007
Pas au niveau a l instant T certes mais avec des leaders pas a 100% ou en phase de reprise et une bonne dizaine de joueurs clés absents pouvait on réellement espérer mieux?
Je retire de ce match plusieurs leçons, la première étant que notre réservoir est certes profond mais bcp plus restreint si on parle réellement de niveau international, la seconde que le staff me semble s'être un peu perdu en route que ce soit dans la construction du groupe, l'évolution du fond de jeu et la stratégie et ça me semble être le plus inquiétant. Dernier point on est loin au score certes mais on est pas si loin de pouvoir basculer sur quelque chose de positif avec un peu plus de vécu collectif et de cohésion et c est là où selon moi se situe la dernière leçon, je ne sais pas comment se construit le calendrier de la tournée mais un galop d essai a balles réelles face aux fidjiens ou australiens n aurait pas été de trop avant de défier cette équipe qui a 3 mois de vécu collectif commun. On a 3 temps forts en début de seconde mi-temps en scorant 5-10pts a ce moment là je pense que le match aurait pu basculer (même si la faiblesse de notre banc était rédhibitoire)
A votre avis est ce qu on aurait fait mieux avec une compo
Gros-Marchand-Atonio
Flament-Meafou
Cros-Ollivon-Boudehent
Dupont-Jalibert
BB-Moefana-Barassi-Penaud
Ramos
Mauvaka-Moukoro-Tatafu-Tuilagui-Guillard-Jelonch-Lucu-Depoortere soit l intégralité de nos forces vives?
Jak3192
Avec une compo différente et avec tous les "cadres" actuels
on est surtout dans le rugby fiction.... Ce qui n'arrive jamais ou pas loin dans ce sport à la c...
Blague à part, suppose que ces 23 là, qui sont probablement les meilleurs à leur poste en France (?) (pour les Bordelais, Jalibert ça se discute... 😅 - JOKE -paceke ya des furieux au soutien... 🤣),
suppose donc ces 23 là paument aussi, tendance tôle...
Qui c'est qui qui faut blâmer ? 🤔
En sport co, quelle que soit l'équipe et son niveau de pratique (du départemental aux JO ou CdM), c'est le coach qui fait la différence.
Les exemples sont multiples dans le sport français de haut niveau (mais aussi départemental 😄)
Le soucis, perso, c'est que hier, j'ai vu le même match que le 1/4 d'il y a 2 ans. 🤣
Autrement dit, les uns qui ont gagné n'ont pas modifié leur stratégie globale, et les autres qui ont perdu.... non plus. Ou pas vraiment.
Bilan: c'est pire.
A 14 les uns en ont mis +15 face à une équipe "remaniée" 😲
("remaniée", comme on dit à Toulouse quand la quinzaine d'internationaux ne sont pas alignés 🤣)
Jak3192
Est ce une défaite encourageante comme le fut celleS d'une autre époque ?🤔
🤭
potemkine09
"Glaçant" ? Il faut arrêter avec ses adjectifs à la noix.
Net, pitoyable, désespérant, sans appel, ok, mais on n'a pas froid dans le dos en découvrant le score.
Jak3192
Toujours rude Potemkine !
Tu aurais pu faire un joke avec "coulé",
venant de Potemkine...
Amis à Laporte
Perso, ça me laisse complètement froid...
pascalbulroland
Pas en découvrant le score, mais en voyant qu'on a mis que 3 points en 40mn de supériorité numérique...