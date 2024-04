Paris sportifs Rugby. Les meilleures cotes de la semaine : 27 pour un match nul entre Toulon et Toulouse

Découvrez nos pronostics choc pour la 21e journée: duels serrés, revanches attendues et paris audacieux. Qui dominera ? Suspense et adrénaline garantis !

Battus en quart face au Leinster, les Rochelais se déplacent à Castres avec une forte envie de montrer leur vrai visage. Mais la tâche ne sera pas facile pour autant. Certes, les Tarnais restent sur cinq défaites de rang toutes compétitions confondues. Mais ils sont en course pour une place dans le Top 6. Surtout, ils n'ont pas joué la semaine dernière et sont donc reposés. Ils pourraient manquer de rythme, mais certainement pas de motivation. Nous voyons un succès des locaux, bonus défensif pour les Maritimes.

La cote à suivre : si vous êtes joueurs, la cote pour un succès rochelais de 1 à 7 points et à 5,10

USAP vs Lyon

Deux équipes qui ont besoin de points en cette fin de saison. Seules deux longueurs séparent Catalans et Lyonnais à l'orée de cette 21e journée. Bien que Lyon ait joué la semaine passée sur la scène continentale, ce n'est pas une rencontre qu'ils avaient cochée sur leur calendrier, contrairement à ce déplacement. Mais il leur sera sans doute très compliqué de s'imposer à Aimé-Giral. Eux qui n'ont pas gagné de la saison à l'extérieur.

La cote à suivre : Perpignan gagne d'au moins 15 points, cote à 3,80

Mathématiquement, rien n'est encore fait pour Oyonnax. Et le calendrier de la formation de l'Ain lui est plutôt favorable avec quatre réceptions lors des six derniers matchs de la saison. Malheureusement pour eux, les Franciliens font partie des meilleurs à l'extérieur avec trois succès depuis le début de l'exercice. Balayés par Toulouse en 8e de finale de la Coupe des champions, ils ont eu le temps de préparer ce match à l'instar d'Oyonnax. C'est à celui qui aura le plus envie de gagner.

La cote à suivre : Oyonnax en tête à la pause, puis victoire des visiteurs cotée à 5,40.

Pau vs Montpellier

Montpellier est toujours en position délicate au classement. Les Héraultais payent leur début de saison totalement raté. C'est maintenant que tout se joue pour les Palois comme pour eux. Pour l'heure, les Cistes sont barragistes et ne veulent pas penser à une relégation en deuxième division. De leur côté, les Béarnais sont encore en course pour la qualification. La victoire est à leur portée. Mais les visiteurs devraient pouvoir récolter un point de bonus défensif au passage.

Paris vs Bayonne

Le leader, reposé, reçoit Bayonne avec la ferme intention de sécuriser sa première place. On ne voit pas les Basques s'imposer comme en 2020 face à des Parisiens qui n'ont été que très rarement tenus en échec à la maison. Les visiteurs n'ont pas ciblé cette rencontre. Et bien qu'ils aient montré qu'ils savaient bien voyager comme à Pau (42-40) ou à Montpellier (28-23) récemment, les joueurs de la Capitale auront le dernier mot.

La cote à suivre : Paris gagne d'au moins 15 points, cote 2,25



Toulon vs Toulouse

Choc en rouge et noir au Vélodrome. Les champions de France sont en pleine bourre après leurs victoires sur la scène européenne. Mais ils ont aussi besoin de faire tourner en vue des phases finales. De nombreux joueurs importants vont manquer à l'appel. Mais on connait la qualité de cette équipe. Les Varois savent qu'un succès passera par une bonne défense et qu'une entame réussie ne garantit pas la victoire. Malgré tout, les succès toulousains à Marseille face aux joueurs toulonnais sont rares. Et si les deux équipes faisaient match nul ?

La cote à suivre : match nul coté à 27.

Bordeaux vs Clermont

Comme la Rochelle, Bordeaux voudra rebondir après son élimination en quart de finale de la coupe des champions. Mais contrairement aux Maritimes, les Bordelais vont jouer à domicile. Avec le retour de joueurs importants dans le groupe, la victoire semble à portée des locaux. A condition de faire un match sérieux face à des Clermontois qui ont besoin de points. Et qui, contrairement à leurs adversaires, restent sur deux victoires de rang.

La cote à suivre : égalité à la pause puis victoire de Bordeaux, cote à 14,50

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé). Les jeux d’argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer n’est pas une alternative au travail, et ne permet pas de s’enrichir.