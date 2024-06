PARIS SPORTIFS RUGBY. Bordeaux Domine, Grenoble Surprend - Découvrez les Meilleures Cotes !

À Mayol, Toulon et La Rochelle s'affrontent dans un duel épique. La seconde période s'annonce cruciale. Découvrez les meilleures cotes des barrages.

Toulon accueille La Rochelle samedi soir dans son antre de Mayol. Portés par le public, les Varois espèrent retrouver les demies. Eux qui n'avaient pas gouté aux phases finales depuis six ans. L'enjeu est à la hauteur de l'adversaire qui se présente en face. Une formation qui a remporté la coupe des champions à deux reprises récemment et qui possède de sérieux arguments.

Pour ce premier match de barrage, il devrait y avoir de la tension dans l'air. Et le premier acte ne devrait à notre sens pas être le plus prolifique au tableau d'affichage. Les points marqués en deuxième période pourraient être décisifs pour la victoire finale.

La cote originale : 2e période avec le plus de points, 1,86

Sur le papier, la formation girondine a un chemin tout tracé vers la finale. Non seulement les Bordelais reçoivent en barrage, mais les demies se joueront également à Bordeaux. Néanmoins, il faudra passer l'obstacle francilien avant de pouvoir se projeter vers la prochaine étape. Et bien que jouer à la maison soit un énorme avantage, il n'est pas une garantie de succès.

Par le passé, les Racingmen ont déjà réussi à déjouer les pronostics à l'extérieur. Les locaux seraient bien inspirés de prendre le match à leur compte dès le premier acte pour ne pas laisser espérer les visiteurs. C'est d'ailleurs ce scénario que nous envisageons avec un avantage des Bordelais aux citrons avant une victoire finale.

La cote sûre : Bordeaux en tête à la pause et à la sirène, cote à 1,50

Grenoble vs Montpellier

Match sous tension du côté du Stade des Alpes entre Grenoble et Montpellier. Pour l'une comme pour l'autre des formations, c'est le match le plus important important de la saison. Les Grenoblois ont laissé passer l'opportunité d'accéder directement à l'élite la semaine passée à Toulouse face à Vannes. Ils sont revanchards et déterminés.

Mais cela fera-t-il la différence face au champion de France 2022 ? Une équipe ne peut pas se permettre d'être relégué en deuxième division et qui se prépare activement pour cet access-match depuis des semaines. La lutte promet d'être acharnée pour les Isérois. Lesquels ne sont pas du tout favoris. Dans un stade presque entièrement acquis à leur cause, ils pourraient bien déjouer les pronostics.

La cote audacieuse : Grenoble gagne de 1 à 7 points face à Montpellier, cote à 5,40

