NFL. Plutôt rugby que foot US ? On décrypte le transfert de Louis Rees-Zammit aux Chiefs pour vous !

L’international gallois Louis Rees-Zammit a signé un contrat de 3 ans avec les Kansas City Chiefs. Jouera-t-il en NFL ?

Cette semaine, Louis Rees-Zammit a signé chez les Kansas City Chiefs pour une durée de trois ans, concrétisant son rêve de passer du rugby à XV à la NFL. Fraîchement arrivé chez les champions des deux derniers Super Bowl, finale entre les champions des deux conférences de NFL (principal championnat de football américain), cette annonce fait déjà parler dans les contrées rugbystiques.

Du rugby au foot US, le pari fou de @LouisReesZammit 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏈



La star du XV gallois a décidé de changer de sport à 23 ans pour vivre son rêve en NFL



L'ancien ailier a signé son premier contrat avec les @Chiefs, où il va jouer au poste de Running Back / Wide Receiver !

L’équipe, la meilleure des États-Unis ces dernières années, qui s’est attachée les services de l’ancien ailier de Gloucester, devrait lui laisser une chance de s’exprimer sur le terrain avant l’automne. Mais alors, le Gallois a-t-il pêché le gros lot ou s’est-il englué dans un avenir incertain ?

Du rugby à la NFL, il n'y a qu'un pas

Tout d’abord, il faut expliquer les postes auquel prétend, pour l'instant, Louis Rees-Zammit :

Running Back : poste offensif où le joueur récupère généralement le ballon directement des mains du quarterback (le lanceur/passeur de l’équipe) et tente d'aller le plus loin/d’éliminer le plus de joueurs grâce à sa vitesse et ses appuis.

poste offensif où le joueur récupère généralement le ballon directement des mains du quarterback (le lanceur/passeur de l’équipe) et tente d'aller le plus loin/d’éliminer le plus de joueurs grâce à sa vitesse et ses appuis. Wide Receiver : poste offensif où le joueur se projette vers la profondeur du terrain et tente de capter le ballon, via une passe du quarterback. Cette passe peut être faite à plusieurs dizaines de mètres de distance.

Ainsi, vous l’aurez compris, le Gallois a avant tout été recruté pour ses qualités offensives. En outre, il a notamment impressionné par sa vitesse, réussissant à compléter le traditionnel test des 40 yards (~36 mètres) en l’espace de 4.44 secondes. Cette performance lui permet de s’inscrire parmi les tous meilleurs du cru 2024 des nouveaux joueurs arrivant en NFL. Cependant, Louis Rees-Zammit a montré plus de difficultés lors des exercices de saut, afin de montrer sa détente.

Avec les qualités de vitesse et d’élimination de l’ancien ailier, ce dernier pourrait faire des ravages dans les défenses de NFL. Toutefois, les deux sports restent bien différents et pour évoquer l’aspect sportif, le Rugbynistère a contacté Alain Mattei, rédacteur en chef de Touchdown Actu. S’il avoue ne pas être spécialiste de rugby, il nous affirme que “la difficulté sera d’appliquer ses qualités au football américain. Il va devoir apprendre à jouer et sera en concurrence avec des athlètes qui font ça depuis enfant”.

Par ailleurs, aux deux postes évoqués précédemment, le spécialiste nous affirme que Louis Rees-Zammit a ses chances :

Les Chiefs le prennent dans un rôle de Running Back / Wide Receiver. C’est souvent ce qui est fait avec les joueurs dont on ne sait pas trop quoi faire et je pense qu’ils ne savent pas vraiment ce qu’ils ont entre les mains. On ne peut pas avoir de certitudes sur le fait qu’il jouera, ou même savoir s’il sera dans l’effectif la saison prochaine. Là où il a une chance, c’est que la franchise a des besoins sur le poste auquel ils l’ont mis. Il y a des opportunités et il pouvait difficilement mieux tomber. S’il y avait un bon moment pour arriver, c’était celui-là. Ça fait un moment que les Chiefs cherchent des joueurs de gros calibres à ces postes-là, sans forcément réussir à mettre la main dessus. En plus de cela, il arrive dans une équipe qui a un entraîneur de l’attaque très créatif, qui pourrait s’amuser avec son profil, et il est avec le meilleur quarterback de la NFL, Patrick Mahomes.”

Ainsi, tout n’est pas perdu pour le Gallois, qui a une sérieuse carte à jouer chez ce cador du foot US. De plus, une nouvelle règle pour les buteurs (kickers) pourrait favoriser l’arrivée de Louis Rees-Zammit, qui pourrait être essayé à ce poste. Mais cette idée tient, pour l’instant, seulement de l’ordre de l’hypothèse.

En complément, il a été demandé si l’arrivée de Louis Rees-Zammit chez les Chiefs pouvait avant tout être un coup de communication de la franchise, avant d’être un projet sportif, afin d’attirer un nouveau public européen. Il répond ceci :

Une arrivée de ce genre ne fait jamais de mal, mais je ne pense pas que les Chiefs courent après ça. Ils sortent de deux titres de champions, pas sûr que ça les intéresse. Sans être dans les bureaux à New York, c’est, à la limite, quelque chose qui aurait plutôt intéressé la NFL, mais là, dur de croire que cela soit le cas vu la rapidité à laquelle il a trouvé preneur.”

Désormais, pour savoir si LRZ va avaler les yards en NFL, il faudra attendre cet été. En période estivale, les clubs participent à des matchs de pré-saison où ils testent tous les joueurs. Ensuite, ils ne conservent que les 53 meilleurs joueurs observés afin de constituer leur effectif officiel de la saison annoncée, les autres serviront de partenaires d’entraînement. Objectif pour Louis Rees-Zammit : travailler le plus possible au printemps pour espérer intégrer cette liste des 53.

