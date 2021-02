NATIONALE. France Télévisions diffusera le choc Nice/Bourg-en-Bresse en direct

France Télévisions a fait savoir que le match de Nationale entre le Stade Niçois et l'Union Sportive Bressane Pays de l'Ain sera diffusé en direct.

RUGBY AMATEUR - La décision fixée au 26 février, quels espoirs pour une reprise ?Si le rugby amateur attend encore la décision de la Fédération concernant la suite de la saison, les matchs ont repris en Nationale en 2021 après plusieurs semaines de pause forcée. Le 14 mars prochain, on jouera d'ailleurs la 20e journée. Au programme, le choc entre Nice et Bourg-en-Bresse, actuellement leader et deuxième de la nationale après dix-neuf journées. Si on vous parle de ce match, c'est parce qu'il sera diffusé en clair et en direct. La Nationale n'avait pas trouvé de diffuseur officiel pour cette première saison. Il avait été question d'une diffusion par La chaîne L’Equipe de plusieurs rencontres en 2021. Ici, c'est France Télévisions qui a décidé de donner de l'exposition à cette compétition. Ainsi vous pourrez suivre dès 13H30 le 14 mars ce choc entre les deux premiers du côté du Stade des Arboras/Terrain d'honneur de Nice en direct commenté. Le tout sur trois chaînes : France 3 Alpes, France 3 Rhône-Alpes et France 3 Côte d'Azur. En espérant que cela ne sera pas qu'un coup d'essai.

