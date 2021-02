RUGBY AMATEUR - La décision fixée au 26 février, quels espoirs pour une reprise ?

Dans un entretien accordé au Midi Olympique, le vice-président de la FFR explique pourquoi la date du 26 février a été arrêtée.

Promis : au 26 février, le rugby amateur saura. C'est finalement ce jour-là que la Fédération Française de Rugby décidera (ou non) de l'arrêt définitif de la saison 2020/2021, stoppée en octobre dernier. Une communication censée intervenir dès le 12 février, mais finalement repoussée par la FFR, donc.

Si le suspense n'est pas vraiment insoutenable quant à une reprise, Patrick Buisson (vice-président de la FFR, en charge du rugby amateur) explique pourquoi la décision a été repoussée. "Tant qu'il reste un espoir même infime, on n'annoncera pas de montée ni descente."

Et si un masque spécial permettait la reprise du rugby amateur ?Mais alors, pourquoi la date du 26 février ? Buisson s'explique dans un entretien accordé au Midi Olympique :

Il nous apparait qu'il s'agit de la date limite pour reprendre nos compétitions dans des conditions "normales". [...] Pour renouer le fil d'une saison avec des montées et des descentes, il faudrait reprendre les matchs au 1er avril, donc l'entraînement au 1er mars puisque notre protocole prévoit quatre semaines de réhabilitation en stade 5 et 6 d'avant la reprise de la compétition. Le 26 février s'est donc imposé puisqu'il s'agit du dernier vendredi avant le début du mois de mars. La décision sera cette fois-ci ferme et définitive.

Lucide, Buisson reconnaît néanmoins que les nouvelles ne soient pas plus favorables dans dix jours... Dès lors, quelle suite imaginer ? La saison blanche bloquerait les montées, et les descentes. Le membre de la FFR explique que des plans B ou C sont à l'étude, avec les ligues, pour des championnats ou des compétitions plus locales pour animer les clubs jusqu'à l'intersaison. "Là encore, on sera soumis aux évolutions de la situation sanitaire."