Et si un masque spécial permettait la reprise du rugby amateur ?

La production d'un masque pour les sportifs pourrait permettre aux rugby amateur de revenir. Mais sa production peut repousser une reprise.

Le Tournoi des 6 Nations. Le Top 14. La Pro D2. Les Français ont de quoi s'occuper en termes de ballon ovale durant cette période d'hiver. Ils n'ont cependant pas l'occasion de revenir sur leurs terrains et pratiquer leur passion. Rien de grave, la pandémie est là et la responsabilité de tous est importante alors la reprise du rugby n'est qu'une infime préoccupation. Malheureux mais normal.

La FFR a annoncé cette semaine qu'une décision sur la reprise des championnats amateurs se ferait le 26 février prochain. Peu de chances de revoir des matchs mais il se pourrait qu'une recherche permette aux sportifs amateurs de reprendre.

Le masque est obligatoire, et les gestes barrières également. Dernièrement, la ministre des Sports Roxana Maracineanu s'est réunie avec l'Afnor (Association Française de Normalisation) et l'Union Sport & Cycle dans la célèbre salle d'escalade Arkose dans le 20e arrondissement de Paris pour discuter d'un projet : un masque conçu spécialement pour les sportifs. Ce projet date du début de la pandémie et on se rappelle de Décathlon qui a annoncé réfléchir à la conception de ce masque.

Mais quelle différence avec un masque commun ? Au tout début, le masque pour la pratique sportive était pensé pour éviter au maximum les projections, mais la recherche se penche également et logiquement sur la respirabilité de l'outil. Jusque-là, ce masque n'était qu'un projet et pas moins de 11 industriels étaient en pleine recherche avant de demander l'homologation du masque. Mais Decathlon a obtenu une autorisation de production du produit et Salomon est également en pleine étude. Il faut également qu'il tienne et pour cela, des recherches en design et en optimisation des attaches sont en cours. On apprend via L'Équipe que le Racing 92 fait partie de la pré-étude depuis juin 2020. On peut donc se demander si le rugby sera concerné par ce masque ?

Le masque est primordial dans des lieux confinés comme des gymnases, mais le rugby pourrait également en profiter pour plus de sécurité des pratiquants. De là, des dizaines de questions nous viennent et vous avez les mêmes : comment est-ce possible ? Tiendra-t-il sur les chocs ? En mêlée ? Ne sera-t-il pas gênant ? Tout cela reste pour l'instant sans réponse, puisque le prototype développé par Decathlon notamment n'est pas abouti. Le chef de projet du géant français estime qu'une commercialisation "à la fin du premier trimestre" est envisageable. Pour le prix et le nombre de produits, c'est un autre combat. Chamatex et Salomon ont dévoilé un premier masque pour la pratique en extérieur, mais le rugby ne semble pas être adapté au masque. Ou l'inverse.