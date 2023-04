NATIONALE. Betham, Curtis... Non mais c'est quoi ce recrutement XXL du Racing Club Narbonnais ?

Pour ceux qui suivent la Nationale de pas trop loin, vous devez certainement savoir que la saison de Narbonne fut un exercice de transition. De reconstruction même, à la suite d’une descente de ProD2 pas forcément facile à digérer en interne pour le club. Reste qu’après une première partie de saison compliquée, le RCN a ensuite travaillé correctement et ses efforts ont commencé à porter leurs fruits. En passant même très près de la qualification (7ème avant la dernière journée), au final. Mais surtout, l’on sent que c’est tout le club qui bosse dans la même direction. Alors que le staff a été prolongé dans son intégralité, l’on comprend aussi que l’objectif de pérenniser le club en ProD2, à terme, n’est pas une parole en l’air.

Et cela se ressent dans le recrutement. C’est ainsi qu’au-delà de la sécurisation des cadres et découvertes de cette saison (Belzons, Nakobuabua, Chauvet…), Narbonne annonce des valeurs sûres en pagaille ces derniers jours. Si l’on savait déjà que le pilier irlandais de Béziers Hagan, tout comme l’ancien clermontois Peter Betham ou l’un des hommes de base de Provence Rugby Charles Malet joueraient en orange et noir la saison prochaine, voici que le RCN officialisait une nouvelle recrue et non des moindres ce lundi : Ambrose Curtis . Pour ceux qui ne remettrez pas le Néo-Zélandais, celui-ci évoluait cette saison du côté de Mont-de-Marsan (13 titularisations) après avoir été l’un des hommes forts de Vannes (18 essais en 4 saisons), toujours en ProD2.

Capable d’évoluer aussi bien à l’aile qu’au centre, l’ancien joueur des Wasps et de Manawatu est un athlète (1m91 pour 101kg) aux appuis efficaces, aux lignes de course très intéressantes et qui possède un vrai sens de jeu. Bref, clairement l’une des potentielles attractions de la Nationale pour l’exercice 2023/2024. Reste à savoir s’il sera en mesure de devenir un phénomène à la hauteur de ce qu’est le Portugais Rodrigo Marta cette saison, et d’aider le RCN à disputer de nouveau les phases finales. Et plus si affinités…