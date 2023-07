NATIONALE. Avec son recrutement qui claque, le promu du CA Périgueux peut-il jouer les trouble-fêtes ?

Si l'écart entre la Nationale 2 et la 1 se creuse petit à petit, Périgueux compte sur son recrutement 3 étoiles et ses anciens du Top 14 pour se maintenir en 2023/2024.

Carl Fearns, Afa Amosa, Peter Betham, Fred Zeilinga… qu’on se le dise, le championnat de Nationale 1 est en train de prendre une autre tournure, en ce moment. Avec une professionnalisation quasi-exclusive pour la saison à venir, les effectifs se gonflent et deviennent de plus en plus compétitifs, jusqu’à ressembler à s’y méprendre à l’antichambre de la ProD2, sur le papier du moins.

TRANSFERT. Tout juste relégué en Nationale, Carcassonne annonce la couleur en recrutant cette ancienne terreur du LOUDe fait, des joueurs aux très grandes expériences du plus haut niveau - comme ceux cités ci-dessus - n’hésitent plus à s’engager dans ce championnat qui, rappelons-le, n’a que 2 ans d’ancienneté. Et certains clubs parviennent à être plus persuasifs que d’autres, disons-le comme ça. Périgueux, pour l’exemple, champion de France de Nationale 2 en mai dernier et promu à l’échelon supérieur, s’arme pour marcher dans les pas du RCHCC plutôt que de Rennes version 2022/2023. À l’heure d’écrire ces lignes, 12 recrues sont annoncées du côté de la Dordogne, et pas n’importe lesquelles.

Un pack dense et rude

Alors que les arrivées déjà actées de valeurs sûres des deux championnats de Nationale comme celle du 2ème ou 3ème ligne sud-africain Hendri Storm (Marmande), du centre pénétrant et frère de Posolo, Henry Tuilagi (Cognac), ou du pilier Martin Augeix (Cognac) donnaient déjà une base solide à son recrutement, le CAP a passé la vitesse ces deux dernières semaines. Déjà, le golgoth Jaco Willemse (1m98 pour 126kg), 2ème ligne de 27 ans passé il y a quelques années par Lannemezan en Fédérale 1, est arrivé des Griffons sud-africains. Il viendra donner de l’assise au pack du Périgord en remplacement du Roumain Iftimiciuc, en partance pour Carcassonne.

RUGBY. Et si le phénomène Posolo Tuilagi embarquait avec le XV de France à la Coupe du monde ?Mais c’est aussi et surtout en 3ème ligne et derrière que le club ciel et blanc a frappé fort avec deux arrivées estampillées Top 14 : d’abord Axel Muller, que Didier Casadei a côtoyé durant ses années brivistes et avec qui il avait visiblement conservé de bonnes relations, puisqu’il le rejoindra en provenance du CAB. L’ailier argentin compte, en plus d’une poignée de capes à 7, une centaine de matchs en première division française. De quoi apporter pas mal d’assurance et de puissance derrière, lui qui devrait également être utilisé occasionnellement au centre en Nationale.

NATIONALE. Alldritt, capitaine d'Auch à 22 ans... qui est Thibault Clauzade, le 3ème ligne du RC Narbonne ?

Le reste ? Oh, nul autre qu’un certain Afa Amosa, autrefois le numéro 8 le plus perforant du Top 14 et qui débarque d’Agen, où il a fini la saison dernière. Celui qui compte aussi 6 sélections avec les Samoa cherchait un nouveau challenge qui l’anime et pourrait l’avoir trouvé dans le 24, où il sera sans aucun doute le fer de lance attitré de sa nouvelle équipe.

AMATEUR. Phénomène de la Nationale, qui est le Kiwi Ramiha Smiler, futur numéro 8 du Stade Niçois ?Notons aussi la venue de celui qui compte 17 matchs professionnels avec l’ASM, Clément Lanen, qui évoluait à Massy en ProD2 la saison dernière. Joueur mobile, ferrailleur et rompus aux exigences physiques des élites hexagonales, il complétera le pack aux côtés des Martin (Nice) et Pelmard (Dax) qui ont connu quelques apparitions en Nationale 1 l’an dernier. Tandis que le jeune arrière Thibault Rabourdin, qui avait été adoubé par Teddy Thomas, débarquera de La Rochelle et l’ouvreur irlandais Greg Hutley de Ballinahinch (2ème division irlandaise), dans le comté de Galway, sans que l’on n’en connaisse d’avantage sur son niveau. Pour l’heure…