RUGBY. Et si le phénomène Posolo Tuilagi embarquait avec le XV de France à la Coupe du monde ?

Attraction du Mondial U20, Posolo Tuilagi est déjà surveillé par le staff des Bleus. William Servat s'est exprimé à son sujet en conférence de presse.

Posolo Tuilagi est un phénomène, un vrai. On a expliqué en long, en large et en travers son apanage la semaine dernière sur notre site, nous donnant un topo clair et évident : au même âge, le 2ème ligne de l’USAP est 10 fois supérieur à ceux qui sont certainement ses modèles au poste aujourd'hui, Will Skelton et Emmanuel Meafou. A pas encore 19 piges, les garçons de son âge paraissent tout simplement être des minots qui sortent des jupons de leur mère à côté de lui. On l’a encore vu ce mardi face au Pays de Galles U20, où si le fils d’Henry n’a passé que 25 minutes sur le pré suite au carton rouge concédé par le talonneur Barnabé Massa, ce temps aura suffi à le voir martyriser ses opposants.

XV de France. Tout le monde parle de Meafou, mais si c’était Posolo Tuilagi le futur numéro 5 des Bleus ?Surpuissant sur sa seule charge plein axe pour emmener le 2ème essai des siens, le titan des Bleuets aura aussi fait beaucoup de mal au grattage en récupérant les ballons avec une facilité déconcertante dès lors qu’il posait ses grosses paluches dessus. On le vit aussi relâcher le ballon lors d’un passage par le sol pour se relever, grappiller 1 mètre d’avancée de plus et attendre ses soutiens. Occuper la pointe des cellules à chaque fois, où son physique et sa dextérité lui permettent à la fois d'amener danger et précision technique pour jouer dans le dos. Ou encore jouer juste sur plusieurs situations qui réclamaient des passes vers l’extérieur, quand nombre de garçons qui approchent les 150kg ne se seraient pas embarrassés et auraient été péter tout droit, quitte à faire exploser 2 défenseurs mais vendanger un surnombre évident.

RUGBY. VIDEO. Tuilagi, offloads, Carbonneau, le chef-d'œuvre des Bleuets à la Coupe du monde U20Bref, chez les Bleuets, Tuilagi a déjà tout, ou presque, lui qui on le rappelle, n’est qu’un première année et pourra donc encore être sélectionné l’an prochain avec les U20. Mais d’ici là, ne sera-t-il pas déjà avec les Bleus ? On posait la question pas plus tard que la semaine dernière en évoquant ses atouts pour cela, et ses limites. Mais pour nous devancer et en conférence de presse, William Servat, co-entraîneur de la conquête du XV de France, lâchait une petite bombe, ce mercredi. Le Franco-Samoan pourrait-il s’inviter à la 2ème partie de la préparation des grands en vue du Mondial ? Impressionné par ses performances, "aucune porte n’est fermée", a dit l’ancien toulousain, en prenant les exemples de Bielle-Biarrey et Gailleton, actuellement à Monaco avec Dupont, Ntamack and co.

Avant de temporiser : "Mais chaque chose en son temps, il faut une maturité physique, surtout à son poste." Il est vrai que le colosse du Pacifique n'a que 12 matchs professionnels dans les jambes et demeure, pour l'heure, probablement trop lourd pour tenir la cadence au niveau international. Sans compter que le staff des Bleus compte dans ses rangs un attelage expérimenté à 2m et 132kg de moyenne, qui a fait tout le mandat de Fabien Galthié. Et qui, à défaut d'avoir toujours été transcendant, n'a jamais déçu. "Nous avons Paul Willemse, qui a fait partie des meilleurs 2èmes ligne du monde, et Romain Taofifenua, qui est l'un des meilleurs à son poste. Nous avons la chance d'avoir une équipe qui est bien armée en deuxième ligne." En effet. Mais en cas de blessure d'un des deux 38 tonnes des Bleus, on sait désormais vers où le staff devrait regarder...