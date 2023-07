RUGBY. VIDEO. Tuilagi, offloads, Carbonneau, le chef-d'œuvre des Bleuets à la Coupe du monde U20

L'équipe de France des moins de 20 ans a marqué un essai sublime de 60m par Carbonneau ce mardi face au Pays de Galles à la Coupe du monde.

RUGBY. France U20. Le ''phénomène'' Posolo Tuilagi a déjà conquis la planète ovaleAprès une très belle victoire sur la Nouvelle-Zélande, la France avait à coeur de bien terminer face au Pays de Galles. Les Bleuets, en route pour la qualification pour les demies, ont pris les choses en main avec trois essais avant la demi-heure de jeu. Pourtant, ce sont les Gallois qui ont dominé le début de la rencontre. Un manque de maitrise et de puissance qui a permis aux Tricolores de marquer grâce à Nicolas Depoortère après une interception.

Des Bleuets trop puissants

Ils ont continué de pousser à l'image d'un Posolo Tuilagi toujours aussi impressionnant jusqu'à ce que Mondinat trouve la faille dans la défense. Notez qu'à ce moment-là, les Français étaient en infériorité numérique. Barnabé Massa a en effet pris un jaune pour un déblayage dangereux selon l'officiel. Un geste qui a été revu et qui s'est transformé en carton rouge à la 24e minute. Mais cela n'a pas empêché France U20 de marquer l'un des plus beaux essais de cette compétition.

🇫🇷 Le chef-d'oeuvre des Bleus !



Le French Flair !

Un chef-d'œuvre qui a vu les Tricolores enchaîner les passes dans un timing parfait et avec beaucoup de dextérité de la part des 3/4. On a aussi vu Tuilagi jouer très justement au début de l'action. Au lieu d'aller renverser plusieurs défenseurs, il a levé la tête et écarté au large. Les arrières ont ensuite fait le show jusqu'à ce que Carbonneau ne mette les cannes pour entrer en Terre promise.