TRANSFERT. Tout juste relégué en Nationale, Carcassonne annonce la couleur en recrutant cette ancienne terreur du LOU

Après avoir joué pour le LOU et Rouen, le troisième ligne de 34 ans Carl Fearns va faire son retour en France, du côté de la Nationale.

PRO D2. Des barrages à la relégation pour Carcassonne, a-t-on déjà vu une telle descente aux enfers ?Tout juste relégué en Nationale 1, le club de Carcassonne a décidé de ne pas se laisser abattre. En effet, l'équipe audoise s'active de plus en plus sur le marché des transferts, surtout que cette dernière doit pallier 36 départs. Et pour ce faire, l'USC a annoncé cette semaine l'arrivée de plusieurs joueurs, dont celle du surpuissant troisième ligne anglais, Carl Fearns (1, 91 mètre, 122 kilos). Un excellent coup de la part de Carcassonne, qui recrute ici un homme d'expérience (34 ans), qui a connu le très haut niveau. Passé par Rouen en 2021, Fearns est surtout connu du public français pour avoir fait les beaux jours du LOU, et ce pendant 5 saisons. De la Pro D2 au Top 14, le numéro 8 a toujours su garder une place de titulaire dans le squad lyonnais, grâce notamment à sa puissance. Nommé pour le trophée du meilleur joueur de la saison de Top 14 en 2017, Carl Fearns arrive donc à l'USC avec un excellent vécu du très haut niveau, lui qui a également rendu des services au club Bath et celui de Sale.

D'autant que malgré ses 34 printemps passés, Fearns reste très compétitif ! En témoignent ses 13 titularisations en 16 rencontres avec Newcastle (dont 2 en Challenge Cup). Engagé pour une saison, l'Anglais aura pour rôle de faire avancer son équipe, tout en encadrant les jeunes joueurs de l'équipe. Reste à voir désormais si la sauce prend, ou non, du côté de l'Aude la saison prochaine...

