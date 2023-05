PRO D2. Des barrages à la relégation pour Carcassonne, a-t-on déjà vu une telle descente aux enfers ?

Monument du rugby français, le club de Carcassonne a tout récemment été relégué en Nationale 1. Un véritable cataclysme, pour cette équipe qui jouait encore les barrages de Pro D2 la saison dernière...

PROD2. Personne n'en parle mais un bastion du rugby français devrait descendre en Nationale !Aussi fou que cela puisse paraître, le club de Carcassonne, qui évolue en Pro D2 depuis la saison 2010-2011, jouera en Nationale 1 la saison prochaine. La faute notamment à un exploit de Soyaux-Angoulême lors de la dernière journée sur la pelouse d'Oyonnax. Une catastrophe pour ce bastion du rugby français, créé en 1899, et qui compte de nombreux joueurs ayant évolué en Top 14 comme Pierre Pagès, Samuel Marquès, Pierre Aguillon ou encore Maxime Marty. D'autant qu'il y a tout juste un an, l'USC se préparait à disputer un barrage de Pro D2, afin de pouvoir monter en Top 14 ! Une descente aux enfers tout aussi dingue qu'inédite. Car oui, depuis l'instauration lors de la saison 2017-2018 des matchs de barrages (le 3ème de la saison régulière affrontant le 6ème, et le 4ème défiant le 5ème), aucune équipe qui a atteint ce stade n'a été reléguée la saison suivante. Bien sûr, certaines formations ont déjà totalement manqué une saison après avoir été qualifiées en phases finales. Mais jamais au point de terminer aux deux dernières places du classement. L'on pense forcément au club de Montauban, qui, après avoir disputé une demi-finale de Pro D2 en 2017-2018, a fini à la 12ème position la saison suivante. Ou encore à Vannes et Grenoble, qui ont respectivement terminé 11ème et 12ème en 2021-2022, après avoir chacun disputé un barrage l'année précédente.

Un effectif à reconstruire ?

Vous l'aurez compris, s'il arrive que certaines équipes manquent de régularité, Carcassonne est la première depuis 2017 à quitter la Pro D2, après avoir entraperçu le Top 14. Notons néanmoins qu'en 2014-2015, le club de Narbonne était passé proche de la correctionnelle, puisqu'il avait terminé à la 14ème place. Un classement plus que décevant, pour cette équipe qui avait disputé les demi-finales en 2013-2014. Tous ces exemples, bien que loin d'être la norme, nous démontrent à quel point il est compliqué de rester au top sur plusieurs années, et ce, peu importe les divisions. Car oui, s'il est question de Pro D2 dans cet article, notons que les deux derniers finalistes du Top 14, Castres et Montpellier, ne participeront pas aux phases finales cette saison. Pire encore, le CO et le MHR ne joueront certainement pas la Champions Cup l'année prochaine, ces derniers occupant actuellement la 11ème et la 10ème place du classement.

Pour en revenir à Carcassonne, les dirigeants du club vont désormais devoir gérer une descente, chose qu'ils n'avaient plus connue depuis des années. De plus, l'USC sera dirigée la saison prochaine par un nouveau manager : Jean-Marc Aué. De quoi, peut-être, insuffler une nouvelle dynamique pour cette équipe qui va voir partir de nombreux cadres. Sans compter la petite dizaine de joueurs en fin de contrat en juin prochain. En bref, l'équipe de Carcassonne risque d'être bien différente de celle qui a terminé à la 15ème place de Pro D2. Reste à voir dorénavant comment se débrouilleront les Audois en Nationale 1. Eux qui retrouveront Massy, bon dernier de deuxième division...

