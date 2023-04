PROD2. Personne n'en parle mais un bastion du rugby français devrait descendre en Nationale !

Si Carcassonne perd ce week-end face à Montauban, il dira au revoir à la ProD2 la saison prochaine. La réciproque est presque vraie, même si Angoulême n'est mathématiquement pas sauvé.

C’est un match à la vie à la mort dans cette ProD2. Comme un symbole, le 14ème et le 15ème du championnat s’affrontent lors de l’avant-dernière journée, histoire de sceller la saison dès ce vendredi soir. Les deux équipes, qui se tiennent en 4 points, n’ont pas le choix : si elles veulent se maintenir, elles doivent remporter cette victoire au sommet. Sans quoi, ce sera direction la Nationale la saison prochaine, dont on connaît désormais la difficulté à se dépêtrer pour remonter dans la foulée. Une situation extrêmement tendue, donc, entre deux bastions devenus historiques de la 2ème division française. Mais alors qui descendra aux côtés de Massy ? D’un côté, il y a Montauban, champion de France 1967 et acteur important du Top 14 des années 2000, qui en cas de victoire, s’assurera un maintien dans l’antichambre de l’élite française après une saison de galères.

De l'autre Carcassonne, éminent membre de la ProD2 depuis le début des années 2010 et même barragiste la saison dernière, qui doit absolument l'emporter s'il veut bénéficier d'une chance d'aller chercher son ticket de sauvetage face à Provence Rugby la semaine suivante, lors de la J30. Comme quoi, d'une saison à l'autre… En clair, c'est probablement le match de la saison qui attend les deux équipes à Sapiac ce vendredi. Qui sera d'ailleurs plein pour l'occasion. Plus de 9200 personnes sont attendues dans l'antre montalbanais, annoncé à guichets fermés. Et pour cause, du Tarn-et-Garonne à l'Aude, tout le monde a bien compris que tout l'exercice 2022/2023 allait se jouer sur 80 minutes. En cas de victoire, chacun des deux clubs oublierait tout de la saison pour repartir sur une page blanche en septembre prochain. Si les demi-finales européennes s'annoncent succulentes ce week-end, le match de la survie en ProD2 pourrait bien être la mise en bouche parfaite. Avant de passer au plat principal, auquel le guide Michelin accorderait aisément 5 étoiles…

