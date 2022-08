INTERVIEW. ‘‘Cette saison, ça sera la dernière à Carcassonne’’ confie Christian Labit

Dans un entretien, le Rugbynistère a recueilli les propos de Christian Labit au sujet de Carcassonne et de la programmation des matchs en hiver.

À l’occasion d’une semaine de repos, le Rugbynistère a interviewé Christian Labit. Avant de partir en stage de préparation du côté du Barcarès début août, “Nache” a évoqué avec nous l’actualité. Il évoque sa place à l’US Carcassonne et les travaux réalisés au sein du club qu’il entraîne. Par la suite, il évoque certaines annonces récentes qui ont (déjà) fait parler dans la presse.

C’est l’Alchimie, dans ce club, ça prend ou ça ne prend pas. Il n’y a jamais vraiment eu de difficultés ici. C’est mon sentiment en tout cas. À part la première année où on monte en Pro D2, on avait connu quelques difficultés au début, avant d’être quasi certain d’être déjà sauvé dès le mois de décembre. Après, on a terminé plus haut dans le classement les saisons suivantes. Finalement, on arrive à cette année où on est 5e. On est quand même sur une bonne continuité. C’est un club que je connais par cœur, car je le coache depuis la Fédérale 2. J’ai la chance également d’avoir deux présidents (Frédéric Calamel et Benoît Mestre) qui me laissent tenir les rênes. C’est la méthode de fonctionnement que j’assume et dont j’ai besoin. Il faut que je gère le recrutement et que je sois suivi par un staff en qui j’ai confiance. Je ne pense pas qu’on puisse réussir si on dirige une équipe dans la confrontation. La réussite de l’équipe sur ces années, c’est grâce à ce trio.