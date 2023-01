PROD2. Carcassonne se sépare d'un de ses cadres, contrôlé positif au dopage

Contrôlé positif le mois dernier, le Sud-Africain Tim Agaba n'est plus un joueur de Carcassonne. Les deux parties se séparent "d'un accord commun".

Quand rien ne va... Vous connaissez le dicton. Alors qu'il fut LA surprise de la saison dernière, le club de Carcassonne est clairement dans le dur depuis le début de cet exercice. 14ème de ProD2 avec deux petits points d'avance sur la zone de relégation, l'USC a dû faire face à de nombreux soucis extra-sportifs cette saison également. Et les galères s'enchaînent puisque comme pressenti depuis quelque temps, le club audois vient de signaler qu'il se séparait de celui qui était l'un de ses cadres depuis son arrivée en 2021 : Tim Agaba.

Le solide numéro 8 sud-africain avait en effet été contrôlé positif lors d'un test antidopage le mois dernier, juste avant un déplacement important à Aix-en-Provence. "L’US Carcassonne annonce avoir mis un terme au contrat le liant à son joueur Tim Agaba, explique le club via un communiqué. En effet, en raison d’un contrôle antidopage réalisé par l’AFLD fin 2022 qui s’est révélé positif, le club et le joueur ont décidé de mettre fin à leur relation contractuelle d’un commun accord. L’US Carcassonne condamne le dopage, une pratique qui va à l’encontre de nos valeurs et de celles de notre sport." Aligné 33 fois par son staff depuis son arrivée, l'ancien joueur des Bulls et champion olympique en 2016 va donc laisser un vide derrière la mêlée audoise. Un coup dur de plus, juste avant un déplacement périlleux sur la pelouse de Grenoble, ce vendredi.