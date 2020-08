MONTPELLIER : grosse amende pour des irrégularités sur le Salary Cap.

Mohed Altrad va devoir sortir le carnet de chèques, après un accord trouvé avec le Salary Cap Manager de la LNR.

"Une solution à l'amiable a été trouvée." C'est en ces termes que le MHR a communiqué ce jeudi soir, après avoir trouvé un accord avec le Salary Cap Manager de la Ligue Nationale de Rugby. Pour rappel, le club de Montpellier était accusé d'irrégularités portant sur la saison 2018/2019 suite à des révélations de L'Equipe.

Les contrats de Louis Picamoles, Aaron Cruden et de Johan Goosen étaient dans le viseur de l'instance.

Picamoles, Cruden, Goosen : le MHR a-t-il détourné le Salary Cap ?

La solution trouvée ? Une grosse amende versée par le club, d'un montant de 3 millions d'euros. Le communiqué de la LNR et de Montpellier :

Aux termes de la médiation intervenue entre le Salary Cap Manager de la Ligue Nationale de Rugby et le Montpellier Hérault Rugby Club en vertu du Règlement relatif à l’éthique et à l’équité sportive - Salary Cap, il a été mis fin à l’ensemble des différends opposant le Salary Cap Manager au MHR par le paiement par ce dernier à la LNR d’une contribution exceptionnelle d’un montant de 3 millions d’euros.

Les parties se réjouissent de ce qu'une solution amiable ait pu être trouvée et qu’elle leur permette de travailler à l’avenir dans un climat apaisé.

