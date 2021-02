MHR. Zach Mercer explique son choix entre Montpellier et le XV de la Rose

Le numéro 8 anglais Mercer a signé pour Montpellier la saison prochaine. En faisant cela, il s'éloigne de la sélection.

Il était l'avenir du XV de la Rose au poste de numéro 8. Mais Zach Mercer a décidé de signer à Montpellier l'année prochaine et dire au revoir aux sélections. Si la concurrence est rude derrière un Vunipola ancré au maillot de titulaire, les choses pourraient changer avec les derniers résultats anglais et les critiques qui s'en suivent. Mercer, à 23 ans, a pourtant débuté sous le maillot écossais en U16 avant d'être approché par l'Angleterre à partir des U18. Son parcours le destinait à devenir la sensation anglaise mais il n'a pu connaître les joies de jouer pour son pays qu'à deux reprises, en 2018 : contre le Japon et face à l'Afrique du Sud.

L'annonce de son départ de Bath vers Montpellier a fait l'effet d'une bombe alors qu'il n'a connu que ce club depuis 2016. Mais con contrat expirait, il fallait un nouveau challenge pour le jeune joueur. Dans une interview donnée au Telegraph, on découvre un jeune qui a été déçu de la gestion d'Eddie Jones et qui veut maintenant jouer et profiter de ses années rugby : "C'est mort pour être honnête. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Eddie (Jones, ndlr) depuis longtemps. Je dois faire ce qui me convient maintenant". Le joueur se dit déçu mais conscient que jouer 2 fois en sélection à 23 ans est déjà une énorme chance.

Cependant, il ne veut pas "rester assis et attendre" et son choix vers le Top 14 en est la preuve : "Je ne suis pas dans l'équipe d'Angleterre, mais je peux pratiquer un rugby de haut niveau dans le sud de la France face à des adversaires de classe mondiale et dans deux ans, je serai un bien meilleur joueur sur et en-dehors du terrain". Mercer ne dit donc pas adieu à son objectif de sélections, logiquement. Il garde dans un coin de la tête le parcours de James Haskell, parcourant le monde grâce au ballon de rugby et il sait qu'avoir l'objectif absolu de jouer pour son pays l'obligera à rester à la maison : "Pourquoi ne pas faire l'expérience pendant que vous êtes jeune plutôt que d'attendre la fin de votre carrière ?".